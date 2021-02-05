فوائد ماء الأرز للبشرة .. أبرزها التخلص من البقع

يمكن الاستفادة من الأرز كمكون أساسي في التخلص من مشاكل البشرة، وتم استخدام والاستفادة من فوائد ماء الأرز في العديد من طقوس التجميل الآسيوية لعدة قرون، وهو السر وراء نضارة وتألق البشرة.
وتكمن فوائد ماء الأرز في أنه لطيف ومليء بالمغذيات الصحية للبشرة ويسهل استخدامه في المنزل، ولكن قبل أن ندخل في ذلك، لدينا بعض الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها حول استخدام ماء الأرز للبشرة وفوائد ماء الأرز للبشرة، والوجه.
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ويستخدم ماء الأرز لتفتيح البشرة أو تقليل البقع الداكنة. في الواقع، تحتوي الكثير من المنتجات التجارية بما في ذلك الصابون و التونر والكريمات على ماء الأرز.
وتعمل فوائد ماء الأرز على تفتيح البشرة، بينما من المعروف أن بعض المواد الكيميائية الموجودة فيه تعمل على تفتيح الصبغة، لذا فهو فعال في التخلص وعلاج تصبغات البشرة والبقع الداكنة في البشرة.
ويدعي الكثير من الناس أن فوائد ماء الأرز تأتي مع استخدامه موضعيًا؛ حيث يمكن أن يهدئ البشرة، ويزيل البقع التي تسببها الأمراض الجلدية، مثل: الأكزيما ويساعدها على الشفاء.
**مصدر الخبر موقع webmed