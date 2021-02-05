فوائد ماء الأرز للبشرة .. أبرزها التخلص من البقع

بينما من المعروف أن بعض المواد الكيميائية الموجودة فيه تعمل على تفتيح الصبغة، لذا فهو فعال في التخلص وعلاج تصبغات البشرة والبقع الداكنة في البشرة.

وتعمل فوائد ماء الأرز على تفتيح البشرة،