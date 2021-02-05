ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فوائد ماء الأرز للبشرة .. أبرزها التخلص من البقع

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:02 م
فوائد ماء الأرز للبشرة
فوائد ماء الأرز للبشرة
Advertisements
آية التيجي
يمكن الاستفادة من الأرز كمكون أساسي في التخلص من مشاكل البشرة، وتم استخدام والاستفادة من فوائد ماء الأرز في العديد من طقوس التجميل الآسيوية لعدة قرون، وهو السر وراء نضارة وتألق البشرة. 


وتكمن فوائد ماء الأرز في أنه لطيف ومليء بالمغذيات الصحية للبشرة ويسهل استخدامه في المنزل، ولكن قبل أن ندخل في ذلك، لدينا بعض الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها حول استخدام ماء الأرز للبشرة وفوائد ماء الأرز للبشرة، والوجه.


ويستخدم ماء الأرز لتفتيح البشرة أو تقليل البقع الداكنة. في الواقع، تحتوي الكثير من المنتجات التجارية بما في ذلك الصابون و التونر والكريمات  على ماء الأرز.


وتعمل فوائد ماء الأرز على تفتيح البشرة، بينما من المعروف أن بعض المواد الكيميائية الموجودة فيه تعمل على تفتيح الصبغة، لذا فهو فعال في التخلص وعلاج تصبغات البشرة والبقع الداكنة في البشرة.


ويدعي الكثير من الناس أن فوائد ماء الأرز تأتي مع استخدامه موضعيًا؛ حيث يمكن أن يهدئ البشرة، ويزيل البقع التي تسببها الأمراض الجلدية، مثل: الأكزيما ويساعدها على الشفاء.

**مصدر الخبر موقع webmed
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مصنوعة من الذهب.. صابونة تدخل "جينيس" كأغلى قطعة من نوعها

تقلل من كورونا .. معاجين الأسنان.. فوائدها وأضرارها تعرف عليها

وصفة لتبييض الجسم من أول استعمال

احترسي من أسباب البشرة الداكنة واحصلي على أفضل ماسك للتفتيح

تعرف على أبرز فوائد الطماطم للبشرة

فوائد الطماطم للبشرة.. وأهميتها فى التخلص من حب الشباب

ترشيحاتنا

شاهد... لبلبة تنهار في جنازة عزت العلايلي

تحذير مهم من محافظة المنيا بشأن نموذج 3

شوبير يوجه رسالة لحفيظ دراجي وخليل البلوشي بسبب مباراة الأهلي والدحيل

خالد بيومي عن مواجهة الأهلي وبايرن: ليه لأ الكرة فيها كل شيء

صدمة مأساوية.. وفاة فتاة ووالدتها بفارق 20 دقيقة

اللى ميعرفش يقول عدس.. اعرف أصل المثل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برفقة كلبها.. ياسمين رئيس تتألق بالكاجوال على إنستجرام

طفل يلقى مصرعه أمام والدته في انتحار من الطابق الـ17

خلال 24 ساعة.. دراسة تكشف علاجا للسرطان يحارب كورونا