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مرأة

شاهد.. ماذا يحدث لشعرك عند استخدام ماء الأرز أسبوعيا؟

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:30 م
صدى البلد
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آلاء حسن
ماء الارز له فوائد عديدة للبشرة والشعر ويدخل في العديد من للوصفات الجمالية، وقدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية فوائد ماء الارز.

قالت سهام سوقية، إن ماء الارز يعمل ماء على زيادة نضارة البشرة فهو وصفه جماليه سحريه، فهو يقلل من المسامات المفتوحه ويقضي على الروؤس السوداء.

وتابعت استشاري التغذية العلاجية، أن ماء الرز يعزز قوة ولمعان الشعر ويمنحه النعومة ويقدم له الصحة المجانية والنعومة الفائقة.

ونصحت بإستخدامه 3 مرات بالأسبوع وذلك بوضع القليل منه على قطعة قطن ومسح البشرة بلطف أو غسل وجهك بماء الأرز وذاك بعد سلق الرز والاحتفاظ بماءه حتى يبرد، أما بالنسبة للشعر مرتين بالأسبوع يمكنك استخدامه كبلسم بعد الشامبو مدة 10 د ودلكي شعرك بلطف. 
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