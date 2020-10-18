لشعر لامع وصحي.. وصفة كورية من رذاذ ماء الأرز





خذ نصف كوب من الأرز الأبيض أو البني العضوي واشطفه جيدًا. انقلي الأرز النظيف إلى وعاء منفصل وانقعيه في كوبين من الماء لمدة ساعتين تقريبًا.





صفي الأرز الآن وخزني الماء في وعاء أو زجاجة محكمة الإغلاق. دعه يتخمر بين عشية وضحاها. انقله إلى زجاجة رش وأضف ملعقة صغيرة من زيت الخروع المعروف بتسريع نمو الشعر.





رش هذا الخليط على فروة الرأس وقم بالتدليك جيدًا. اتركه طوال الليل للحصول على أفضل النتائج. لكن تذكر ، يجب أن تكون منتظمًا مع التطبيق لملاحظة أي فرق.