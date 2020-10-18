AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لشعر لامع وصحي.. وصفة كورية من رذاذ ماء الأرز

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:24 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
غالبًا ما نتحدث عن العناية بالبشرة ونبحث عن علاجات لجعل بشرتنا صحية ومتوهجة، ولكن هل تعطي أهمية كبيرة لروتين العناية بشعرك باستثناء الأوقات التي تتعرض فيها لتساقط الشعر أو تمر بيوم سيء للشعر القليل من العناية يمكن أن تقطع شوطًا طويلًا في جعل خصلات شعرك نطاطة وصحية ولامعة وهذا هو سبب وجودنا هنا مع اختراق كوري بسيط يمكنه تغيير لعبة شعرك.

كما هو الحال في روتين العناية بالبشرة المكون من 7 خطوات ، يحب الكوريون استخدام ماء الأرز للشعر أيضًا. إنه حل خالي من المتاعب ورخيص ومتوفر بسهولة في مطبخك. 

إليك كيفية صنع رذاذ ماء الأرز

خذ نصف كوب من الأرز الأبيض أو البني العضوي واشطفه جيدًا. انقلي الأرز النظيف إلى وعاء منفصل وانقعيه في كوبين من الماء لمدة ساعتين تقريبًا.

صفي الأرز الآن وخزني الماء في وعاء أو زجاجة محكمة الإغلاق. دعه يتخمر بين عشية وضحاها. انقله إلى زجاجة رش وأضف ملعقة صغيرة من زيت الخروع المعروف بتسريع نمو الشعر.

رش هذا الخليط على فروة الرأس وقم بالتدليك جيدًا. اتركه طوال الليل للحصول على أفضل النتائج. لكن تذكر ، يجب أن تكون منتظمًا مع التطبيق لملاحظة أي فرق.


فوائد ماء الأرز للشعر

ينظف ماء الأرز فروة رأسك بعمق ولا يتركها دهنية أو دهنية. ليس ذلك فحسب ، بل إنه يعمل أيضًا كبلسم رائع لمن يعانون من الشعر الجاف والمتطاير. ومن المعروف أيضًا أنه يقلل من تقصف الأطراف.

السائل غني أيضًا بفيتامين E الذي يجعل شعرك ليس صحيًا فحسب ، بل أيضًا نطاطيًا. لذلك يمكن أيضًا استخدامه من قبل أولئك الذين يعانون من تساقط الشعر. فقط في حالة ما إذا كنت تبحث عن حل اثنين في واحد للحفاظ على صحة بشرتك وشعرك

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوائد الحلبة للشعر وطرق استخدامها

طريقة تحضير ماء الأرز للشعر وفوائده للبشرة

النتيجة مذهلة.. خلطة البصل والثوم لـ تطويل الشعر

شاهد.. ماذا يحدث لشعرك عند استخدام ماء الأرز أسبوعيا؟

طريقة تحضير ماء الأرز للشعر

5 فوائد مذهلة لماء الأرز المنقوع

ترشيحاتنا

مفاجأة.. باحث: تصريحات ترامب بشأن بن لادن سبق وأن أكدتها القاعدة

خبير تونسي: الغيابات مؤثرة في مباراة الزمالك والرجاء

أمن ملعب محمد الخامس يرفض دخول إداريين من الزمالك.. تفاصيل

كيف علق وزير التعليم على واقعة محافظ الدقهلية.. وماذا قالت مديرة المدرسة؟ | القصة كاملة

إيناس مكي تحيي الذكرى الأولى لوفاة والدها بهذه الكلمات

تأييد حبس المطرب إيساف 6 أشهر بتهمة التعدي على أستاذ جامعي وشرطي سابق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمحرك V8.. تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser تصدر في نسخة رياضية .. صور

صوت في الأذن يشير للإصابة بـ كورونا

إنعاش المبيعات.. خصومات جديدة على أسعار byd f3 .. صور