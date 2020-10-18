لشعر لامع وصحي.. وصفة كورية من رذاذ ماء الأرز

غالبًا ما نتحدث عن العناية بالبشرة ونبحث عن علاجات لجعل بشرتنا صحية ومتوهجة، ولكن هل تعطي أهمية كبيرة لروتين العناية بشعرك باستثناء الأوقات التي تتعرض فيها لتساقط الشعر أو تمر بيوم سيء للشعر القليل من العناية يمكن أن تقطع شوطًا طويلًا في جعل خصلات شعرك نطاطة وصحية ولامعة وهذا هو سبب وجودنا هنا مع اختراق كوري بسيط يمكنه تغيير لعبة شعرك.
كما هو الحال في روتين العناية بالبشرة المكون من 7 خطوات ، يحب الكوريون استخدام ماء الأرز للشعر أيضًا. إنه حل خالي من المتاعب ورخيص ومتوفر بسهولة في مطبخك.
إليك كيفية صنع رذاذ ماء الأرز
خذ نصف كوب من الأرز الأبيض أو البني العضوي واشطفه جيدًا. انقلي الأرز النظيف إلى وعاء منفصل وانقعيه في كوبين من الماء لمدة ساعتين تقريبًا.
صفي الأرز الآن وخزني الماء في وعاء أو زجاجة محكمة الإغلاق. دعه يتخمر بين عشية وضحاها. انقله إلى زجاجة رش وأضف ملعقة صغيرة من زيت الخروع المعروف بتسريع نمو الشعر.
رش هذا الخليط على فروة الرأس وقم بالتدليك جيدًا. اتركه طوال الليل للحصول على أفضل النتائج. لكن تذكر ، يجب أن تكون منتظمًا مع التطبيق لملاحظة أي فرق.
فوائد ماء الأرز للشعر
ينظف ماء الأرز فروة رأسك بعمق ولا يتركها دهنية أو دهنية. ليس ذلك فحسب ، بل إنه يعمل أيضًا كبلسم رائع لمن يعانون من الشعر الجاف والمتطاير. ومن المعروف أيضًا أنه يقلل من تقصف الأطراف.
السائل غني أيضًا بفيتامين E الذي يجعل شعرك ليس صحيًا فحسب ، بل أيضًا نطاطيًا. لذلك يمكن أيضًا استخدامه من قبل أولئك الذين يعانون من تساقط الشعر. فقط في حالة ما إذا كنت تبحث عن حل اثنين في واحد للحفاظ على صحة بشرتك وشعرك