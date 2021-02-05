تمكين الشباب.. عميد آثار الفيوم يعين 9 مساعدين له

استمر الدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار بجامعة الفيوم فى سياسة تدريب وتمكين الشباب من المناصب القيادية بالكلية وتعيين 9 مساعدين له لإكسابهم الخبرة وخلق صف ثان من القيادات المدربة تماشيا مع سياسة الدولة .
أصدر عميد الكلية عددًا من القرارات بتعيين عددًا من المساعدين له وهم الدكتور محمد عبد الله يونس ، الأستاذ المساعد بقسم الآثار الإسلامية بالكلية ، مساعدًا لعميد الكلية لأعمال مركز المسكوكات الإسلامية مصر ، و صدور قرار الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة بتعينه نائبًا لمدير ذات المركز .
والدكتور محمد عبد الودود عبد العظيم ، الأستاذ المساعد بقسم الآثار الإسلامية بالكلية ، مساعدًا لعميد الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث. والدكتور ربيع أحمد سيد ، الأستاذ المساعد بقسم الآثار الإسلامية ، مساعدًا لعميد الكلية لشئون الكنترولات والامتحانات.
والدكتورة عبير فؤاد عبد المعز ، الأستاذ المساعد بقسم ترميم الآثار ، مساعدا لعميد الكلية للإرشاد الأكاديمى ، والدكتور عبد الباسط على عبد الفتاح ، المدرس بقسم الآثار اليونانية الرومانية ، مساعدًا لعميد الكلية لشئون قسم الآثار اليونانية الرومانية. والدكتورة رشا طه عباس - المدرس بقسم ترميم الآثار ، مساعدًا لعميد الكلية للأنشطة الطلابية، والدكتورة مروه أحمد عويس ، المدرس بقسم الآثار المصرية ، مساعدًا لعميد الكلية لإدارة الأزمات والكوارث.
والدكتور محمود عوض قاسم ، المدرس بقسم الآثار المصرية ، مساعدًا لعميد الكلية لشئون الإعلام ، ويحيى الشحات محمد ، المدرس المساعد بقسم الآثار اليونانية الرومانية ، مساعدا لعميد الكلية للشئون الفنية والتقنية.