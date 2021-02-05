تمكين الشباب.. عميد آثار الفيوم يعين 9 مساعدين له

استمر الدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار بجامعة الفيوم فى سياسة تدريب وتمكين الشباب من المناصب القيادية بالكلية وتعيين 9 مساعدين له لإكسابهم الخبرة وخلق صف ثان من القيادات المدربة تماشيا مع سياسة الدولة .





أصدر عميد الكلية عددًا من القرارات بتعيين عددًا من المساعدين له وهم الدكتور محمد عبد الله يونس ، الأستاذ المساعد بقسم الآثار الإسلامية بالكلية ، مساعدًا لعميد الكلية لأعمال مركز المسكوكات الإسلامية مصر ، و صدور قرار الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة بتعينه نائبًا لمدير ذات المركز .





والدكتور محمد عبد الودود عبد العظيم ، الأستاذ المساعد بقسم الآثار الإسلامية بالكلية ، مساعدًا لعميد الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث. والدكتور ربيع أحمد سيد ، الأستاذ المساعد بقسم الآثار الإسلامية ، مساعدًا لعميد الكلية لشئون الكنترولات والامتحانات.





والدكتورة عبير فؤاد عبد المعز ، الأستاذ المساعد بقسم ترميم الآثار ، مساعدا لعميد الكلية للإرشاد الأكاديمى ، والدكتور عبد الباسط على عبد الفتاح ، المدرس بقسم الآثار اليونانية الرومانية ، مساعدًا لعميد الكلية لشئون قسم الآثار اليونانية الرومانية. والدكتورة رشا طه عباس - المدرس بقسم ترميم الآثار ، مساعدًا لعميد الكلية للأنشطة الطلابية، والدكتورة مروه أحمد عويس ، المدرس بقسم الآثار المصرية ، مساعدًا لعميد الكلية لإدارة الأزمات والكوارث.





والدكتور محمود عوض قاسم ، المدرس بقسم الآثار المصرية ، مساعدًا لعميد الكلية لشئون الإعلام ، ويحيى الشحات محمد ، المدرس المساعد بقسم الآثار اليونانية الرومانية ، مساعدا لعميد الكلية للشئون الفنية والتقنية.

















على الجانب الآخر، ضمن فعاليات الموسم التاسع لبرنامج أمير الشعراء المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، تأهل الشاعر محمد عرب صالح والذي تخرج في كلية دار العلوم جامعة الفيوم وحصل الماجستير بقسم البلاغة والنقد الأدبي، والشاعر أحمد حافظ الباحث بقسم الأدب بالكلية والحاصلان على العديد من الجوائز العربية منها جائزة الشارقة للإبداع العربي وجائزة راشد بن حمد، إضافة إلى إنتاجهما الشعري المميز.

والجدير بالذكر أن المسابقة تقام على مستوى العالم وتمر بأكثر من مرحلة؛ حيث يتم اختيار (١٦٠) شاعرًا، ثم في المرحلة الثانية يتم اختيار (٤٠) شاعرًا، وفي المرحلة الثالثة يتم تصعيد (٢٠) شاعرًا على مستوى العالم تمهيدًا لاختيار الفائز بجائزة (أمير الشعراء) الموسم التاسع، كما لم تحصد مصر هذه الجائزة سوى مرة واحدة في الموسم الخامس.

صرح الدكتور أحمد جابر شديد أ رئيس جامعة الفيوم أن الجامعة مستمرة في تقديم كافة أنواع الدعم لطلابها وباحثيها، كما أنها المرة الأولى التي يتأهل فيها شاعران من نفس الكلية، الأمر الذي يعكس حرص الجامعة الدائم على جودة العملية التعليمية، ودعم المواهب.













