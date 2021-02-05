فوز قائمة المنفي ودبيبة بمناصب السلطة التنفيذية الليبية

كشفت قناة العربية الحدث عن فوز قائمة المنفي والدبيبة بمناصب السلطة التنفيذية الليبية.
وضمت القائمة عبد الحميد دبيبة - رئيس الحكومة (رئيس الوزراء) و محمد المنفي - رئيس المجلس الرئاسي وموسى الكوني - عضو المجلس الرئاسي و عبدالله اللافي - عضو المجلس الرئاسي.
وذكرت قناة الحدث أن قائمة المنفي حصلت على 39 صوتا في جولة الإعادة بانتخابات السلطة التنفيذية الليبية.
وأعلنت المبعوثة الأممية، محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الليبي بحسب قناة الحدث.
وأشارت القناة الي انه تم انتخاب عبد الحميد محمد الدبيبة رئيسًا للحكومة الليبية المؤقتة.