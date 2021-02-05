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أخبار العالم

فوز قائمة المنفي ودبيبة بمناصب السلطة التنفيذية الليبية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:58 م
ليبيا
ليبيا
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محمود نوفل
كشفت قناة العربية الحدث عن فوز قائمة المنفي والدبيبة بمناصب السلطة التنفيذية الليبية. 

وضمت القائمة ‏عبد الحميد دبيبة - رئيس الحكومة (رئيس الوزراء) و محمد المنفي - رئيس المجلس الرئاسي وموسى الكوني - عضو المجلس الرئاسي و عبدالله اللافي - عضو المجلس الرئاسي.

وذكرت قناة الحدث أن ‏قائمة المنفي حصلت على 39 صوتا في جولة الإعادة بانتخابات السلطة التنفيذية الليبية.

وأعلنت ‏المبعوثة الأممية، محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الليبي بحسب قناة الحدث.

وأشارت القناة الي انه تم انتخاب ‏ عبد الحميد محمد الدبيبة رئيسًا للحكومة الليبية المؤقتة.

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