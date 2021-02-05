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أخبار العالم

الكويت تتخذ إجراءً عاجلا بشأن القادمين إلى البلاد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:31 م
السفر الي الكويت
السفر الي الكويت
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محمود نوفل
كشفت صحيفة الأنباء الكويتية عن قيام  وزارة الصحة  واتحاد أصحاب الفنادق الكويتية باجتماع عاجل، لوضع آلية وبرنامج عمل لبدء عملية الحجر المؤسسي للقادمين إلى الكويت اعتبارا من يوم الأحد القادم من المواطنين. 

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء في الحجر المؤسسي للمواطنين القادمين لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة.

وبينت  المصادر أنه خلال الأسبوعين المقبلين ستدرس الجهات الحكومية وبالتعاون مع الفنادق والشركات في تطبيق الحجر المؤسسي الإلزامي للوافدين في حال اتخاذ قرار من قبل السلطات الصحية ومجلس الوزراء بإعادة فتح مطار الكويت الدولي أمام المقيمين من جديد. 

وأضافت المصادر: بحيث يكون الحجر داخل الكويت وهو ما تطالب به شركات الطيران المحلية والإدارة العامة للطيران المدني منذ أشهر.

كما أكدت  المصادر أنه لم يتم تحديد  القيمة المالية للحجر المؤسسي للمواطنين عن فترة السبعة أيام المحددة حاليا حتي الآن، مشيرة إلى أن القرار سيتخذ خلال اليومين القادمين لتعميمها على الركاب القادمين الى البلاد اعتبارا من الأحد المقبل.

وحول وجود استثناءات لبعض الفئات من الوافدين لدخول البلاد، قالت المصادر إنه (حتى هذه اللحظة) لم يصدر أي قرار بهذا الشأن.

ومن المقرر بحث عدد من الأمور اللوجستية والخاصة بنقل القادمين إلى الفنادق المخصصة للحجر المؤسسي.
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