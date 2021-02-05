خلال 24 ساعة.. دراسة تكشف علاجا للسرطان يحارب كورونا

أظهرت دراسة جديدة في معهد كارولينسكا في السويد، تفيد بأن علاج مرضى كوفيد -19 الحاد، باستخدام عقار بيفاسيزوماب المضاد للسرطان؛ قد يقلل الوفيات ، ويسرع عملية الشفاء، كما تحسنت المستويات ودرجة حرارة الجسم وعلامات الالتهاب بشكل ملحوظ في المرضى الذين عولجوا بجرعة واحدة من بيفاسيزوماب.





، لعلاج المرضى المصابين بـ COVID-19 الحاد، كما تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن "بيفاسيزوماب" يساعد في العلاج بشكل ملحوظ. وأضاف العلماء، نهدف إلى تطوير نموذج علاجي فعال





Bevacizumab هو دواء يستخدم لعلاج أنواع مختلفة من السرطان منذ عام 2004، وهو يعمل عن طريق إبطاء تكوين الأوعية الدموية الجديدة، ويعاني العديد من المرضى المصابين بفيروس COVID-19 من مستويات مرتفعة من VEGF بالإضافة إلى الأعراض المصاحبة لهذه العلامة ، بما في ذلك السوائل الزائدة والأوعية الدموية غير المنتظمة في الرئتين.





وتلقى المصابون بفيروس كورونا جرعة واحدة منخفضة تبلغ حوالي 7.5 مجم / كجم من بيفاسيزوماب، مما أدى إلى تحسين مستويات الأكسجين في الدم بشكل ملحوظ خلال 24 ساعة، و لم يتوف أي من المرضى الذين عولجوا بيفاسيزوماب.





وتشمل النتائج الأخرى المثيرة للاهتمام انخفاض الحمى وزيادة خلايا الدم البيضاء وانخفاض حاد في مستويات بروتين سي التفاعلي (CRP)، وهو علامة التهابية.





كما يحتاج العديد من المرضى المصابين بـ COVID-19 الشديد إلى دعم كبير للأكسجين أثناء الإقامة الطويلة في المستشفى، مما يشكل تحديات عالمية للإمدادات الطبية، وتظهر دراستنا أن بيفاسيزوماب يمكن أن يساعد في تقليل الحاجة إلى دعم الأكسجين.









المصدر medicalxpress