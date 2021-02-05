ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

دولة عربية تجيز استخدام اللقاح الروسي سبوتنيك لمواجهة كورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:04 م
لقاح سبوتنيك
لقاح سبوتنيك
Advertisements
محمود نوفل
أبدت اللجنة العلمية الفنية التي شكلها وزير الصحة العامة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن موافقتها على السماح بإصدار إذن طارئ (Emergency Use Authorization EUA) للقاح SPUTNIK V، على أن يتم استيراده حصرا من قبل مستودع أدوية مجاز.

جاء ذلك في خلال اجتماع للجنة ترأسه الوزير حسن بعد ظهر اليوم في وزارة الصحة العامة وحضره رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري والاختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور جاك مخباط وأعضاء اللجنة ممثلو نقابات الأطباء والصيادلة والجامعة اللبنانية ومصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة.

وأفادت صحيفة" لبنان 24 " أنه وبموجب منح SPUTNIK V إذن الإستعمال الطارئ، بات تسويقه متاحا وفق الشروط المرعية الإجراء.

وذكرت الصحيفة أنه سيتم إبرام اتفاقية مع الشركات المستوردة للقاح الروسي لضمان توثيق المواطنين الذين تلقوا اللقاح وضمان الالتزام بالمعايير والضوابط المحددة، من قبل اللجنة الوطنية إضافة إلى المواكبة الدائمة من اللجنة المختصة في وزارة الصحة العامة.

ومن المقرر أن تستكمل  اللجنة في اجتماعاتها  اللاحقة درس طلبات أخرى لاستقدام لقاحات إضافية من بينها اللقاح الصيني Sinopharm لحين استكمال الملف خلال الأسبوع المقبل.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بأمر بوتين.. إجراء عاجل من الجيش الروسي لوقف تفشي كورونا بين الجنود

2 مليون جرعة.. الصحة اللبنانية تعلن موعد استلام الدفعة الأولى من لقاح كورونا

إنهاء كورونا للأبد.. بوتين يوافق على التعاون مع أسترازينيكا لإنتاج أقوى لقاح

بعد اكتشاف سلالتي كورونا المتحورتين.. ما هى الإجراءات الواجب اتباعها

شاهد.. كيف يتم تشخيص المرضى بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

الجزائر أول دولة في أفريقيا تسجل لقاح "سبوتنيك V" الروسي

ترشيحاتنا

وفاة عزت العلايلي.. تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان

تحرك عاجل من الشرطة السعودية تجاه شخص أساء للإسلام

هاشتاج بايرن ميونيخ يتصدر تويتر.. وجمهور الأهلي: إحنا مش بنتهدد

المعاشات وفواتير الكهرباء أبرزها.. مفاجأت الحكومة للمواطنين أمام البرلمان في الأسبوع الثالث من المواجهة

تحذير مهم من محافظة المنيا بشأن نموذج 3

أزمة جديدة تطارد الزمالك بسبب أشيمبونج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برفقة كلبها.. ياسمين رئيس تتألق بالكاجوال على إنستجرام

طفل يلقى مصرعه أمام والدته في انتحار من الطابق الـ17

خلال 24 ساعة.. دراسة تكشف علاجا للسرطان يحارب كورونا