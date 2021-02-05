دولة عربية تجيز استخدام اللقاح الروسي سبوتنيك لمواجهة كورونا

أبدت اللجنة العلمية الفنية التي شكلها وزير الصحة العامة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن موافقتها على السماح بإصدار إذن طارئ (Emergency Use Authorization EUA) للقاح SPUTNIK V، على أن يتم استيراده حصرا من قبل مستودع أدوية مجاز.





جاء ذلك في خلال اجتماع للجنة ترأسه الوزير حسن بعد ظهر اليوم في وزارة الصحة العامة وحضره رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري والاختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور جاك مخباط وأعضاء اللجنة ممثلو نقابات الأطباء والصيادلة والجامعة اللبنانية ومصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة.





وأفادت صحيفة" لبنان 24 " أنه وبموجب منح SPUTNIK V إذن الإستعمال الطارئ، بات تسويقه متاحا وفق الشروط المرعية الإجراء.





وذكرت الصحيفة أنه سيتم إبرام اتفاقية مع الشركات المستوردة للقاح الروسي لضمان توثيق المواطنين الذين تلقوا اللقاح وضمان الالتزام بالمعايير والضوابط المحددة، من قبل اللجنة الوطنية إضافة إلى المواكبة الدائمة من اللجنة المختصة في وزارة الصحة العامة.



