تعافي وخروج طفلة مصابة بفيروس كورونا في مستشفى بنها التخصصي

كشف مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها بمحافظة القليوبية خروج وتعافي طفلة اليوم بعد أن أثبتت مسحتان متتاليتان على مدار يومين أجريت لها تعافيها من فيروس كورونا المستجد.





وقال المصدر إن الطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات مشيرا إلى أنه محجوز حاليّا بالمستشفى 3 حالات علاوة على عزل 3 أطفال آخرين عزل منزلي.





وأوضح المصدر الطبي أن الأطفال المعزولين بالمنزل يتم المتابعة المستمرة معهم من قبل فريق المتابعة بالمستشفى لتوفير كل مايحتاجون من رعاية صحية حتى تمام الشفاء.





وأكد المصدر أن الأطفال حالتهم مستقرة ومطمئنة ويتم تقديم أوجه الرعاية الطبية لهم مضيفا أن أعمارهم تتراوح مابين 9 شهور، و7 و9 سنوات.





يذكر أن مستشفى بنها للأطفال التخصصي كانت قد خصصت الدور الثاني بها كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا حيث يضم 12 سريرا داخليا بجانب 6 أسرة للعناية المركزة.





من ناحية اخري شنت الأجهزة التنفيذية بمجالس المدن والأحياء بمحافظة القليوبية ،حملات لإزالة الإشغالات وغلق المحال المخالفة وتطبيق القانون على الجميع.





ففى مدينة الخصوص قاد اللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص حملة لرفع الإشغالات والمخالفات بحرم الطريق الدائرى والأنفاق بحضور نائبا رئيس المدينة وإدارة الإشغالات حيث تم إزالة الباعة الجائلين من الطرق الرئيسية والأنفاق وحرم الطريق الدائرى لتسهيل حركة المواطنين.

وقال رئيس المدينة إن حملات النظافة مستمرة لإزالة المخالفات بشوارع وأنفاق الكوبرى الدائرى لرفع كفاءة منظومة النظافة بمدينة الخصوص.





وفى حى شرق شبرا الخيمة، نفذت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع شرطة المرافق حملة لإزالة أكشاك وتاندات مخالفة أقيمت بدون الحصول على التراخيص اللازمه بشارع الشعراوى القديم وذلك للتعدى على الطريق العام وعدم الحصول على تراخيص ومخالفة قوانين الاشغال مع تحرير محاضر للمخالفين.





من جانبه ناشد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة ،على الالتزام بحرم الطريق والأرصفة وعدم إشغالها حفاظا على حركة المواطنين والتسهيل عليهم ضرورة فتح الطريق والأرصفة للمواطنين دون وضع أى أشغال عليها حفاظًا على حركة المواطنين.