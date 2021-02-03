بعد تكريم الرئيس لأسرته.. إطلاق اسم الشهيد ياسر عصر على مجمع مدارس طوخ للتعليم الأساسي

أصدر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، قرارًا بإطلاق اسم الشهيد اللواء ياسر حسن عصر ، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ، على مجمع مدارس طوخ للتعليم الأساسي؛ تخليدًا لذكراه ، وتكريما له.





وكانت أسرة اللواء ياسر عصر الذي اُستشهد أثناء محاولة السيطرة على حريق شب في محطة مترو مسرة بالقاهرة ، قد تقدموا بطلب إلى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، لإطلاق اسم الشهيد على إحدى مدارس طوخ؛ تكريمًا من المحافظة لروح الشهيد الذي ضحى بنفسه لإنقاذ عشرات الأرواح.





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، كرّم عددًا من أسر شهداء الشرطة، وذلك خلال حفل عيد الشرطة الأخير، تقديرًا لجهود ذويهم فى حفظ الأمن وتضحياتهم من أجل رفعة مصر وسلامة شعبها ، ومنهم أسرة اللواء ياسر عصر.



