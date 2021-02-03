ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد تكريم الرئيس لأسرته.. إطلاق اسم الشهيد ياسر عصر على مجمع مدارس طوخ للتعليم الأساسي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:18 م
الشهيد ياسر عصر
الشهيد ياسر عصر
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أصدر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، قرارًا بإطلاق اسم الشهيد اللواء ياسر حسن عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، على مجمع مدارس طوخ للتعليم الأساسي؛ تخليدًا لذكراه، وتكريما له.

وكانت أسرة اللواء ياسر عصر الذي اُستشهد أثناء محاولة السيطرة على حريق شب في محطة مترو مسرة بالقاهرة، قد تقدموا بطلب إلى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، لإطلاق اسم الشهيد على إحدى مدارس طوخ؛ تكريمًا من المحافظة لروح الشهيد الذي ضحى بنفسه لإنقاذ عشرات الأرواح. 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، كرّم عددًا من أسر شهداء الشرطة، وذلك خلال حفل عيد الشرطة الأخير، تقديرًا لجهود ذويهم فى حفظ الأمن وتضحياتهم من أجل رفعة مصر وسلامة شعبها، ومنهم أسرة اللواء ياسر عصر.

اِقرأ أيضًا:
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إطلاق اسم الشهيد تامر أبو خيشة على مدرسة منوف للتعليم الأساسي

إطلاق اسم شهيد سيارة نقل الأموال ببنها على مدرسة بمسقط رأسه

تخليدا لذكراه .. محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يفتتحان مدرج الشهيد أحمد بهجت مناع بكلية التربية

ترشيحاتنا

أحمد فيليكس: أتمنى قدوم مهاجم كوتوكو إلى مصر عبر الأهلي.. ولم أمتلك الفرصة لإثبات نفسي مع الزمالك

ارتفاع جديد في أسعار نيسان صني 2021 في مصر.. صور

تعرف علي مدة غياب فرجاني ساسي عن مباريات الزمالك عقب طرده أمام غزل المحلة

لـ الرجال.. تناول هذه البذور يوميا وشاهد النتيجة

بعد عودته إلى مرسى مطروح.. تطورات حالة علي حميدة الصحية

أحمد حسن يعلن تعاقد نجله مع نادى النجوم .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصريحاتها الأخيرة.. أجرأ 10 إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت الجدل

بإطلالة رياضية.. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار

بسبب مقلب .. حكاية أشهر خلاف بين أم كلثوم والعندليب