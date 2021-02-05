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مادلين طبر ناعية عزت العلايلي: كان أبا وقائدا وحكيما .. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:28 م
عزت العلايلي
عزت العلايلي
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عبد الخالق صلاح
نعت مادلين طبر الفنان عزت العلايلي، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 86 عاما.


وقالت مادلين طبر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "أنا بعزي نفسي وبعزي كل فريق عمل الطريق إلى إيلات، وبعزي كل الأسرة الكبيرة والصغيرة".


وأضافت: "اتعرفت عليه في أواخر الثمانينات قبل فيلم الطريق إلى إيلات بحوالي 10 سنوات، وكان قدري عظيما حين التقيت عزت العلايلي". 


وتابعت: "عزت العلايلي كان قائدا وكان أبا وحريصا علينا وقائد بالنسبة لنا، كنا العيال بالنسبة له في فيلم الطريق إلى إيلات، وعمره ما كان بيحسسنا أنه في فرق بيننا وبينه".
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