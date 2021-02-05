مادلين طبر ناعية عزت العلايلي: كان أبا وقائدا وحكيما .. فيديو

نعت مادلين طبر الفنان عزت العلايلي، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 86 عاما.









وقالت مادلين طبر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "أنا بعزي نفسي وبعزي كل فريق عمل الطريق إلى إيلات، وبعزي كل الأسرة الكبيرة والصغيرة".









وأضافت: "اتعرفت عليه في أواخر الثمانينات قبل فيلم الطريق إلى إيلات بحوالي 10 سنوات، وكان قدري عظيما حين التقيت عزت العلايلي".







