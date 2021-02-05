إعلام القاهرة تنظم دورة تدريبية لتعريف الطلاب بأشكال الامتحانات الالكترونية

تنظم وحدة التعليم الإلكتروني بكلية الإعلام جامعة القاهرة ورشة "أونلاين" من خلال منصة "زووم" لتدريب طلاب المستوى الأول على الامتحانات الالكترونية .





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يتم تنظيم الورشة بعد غد الأحد ، في المواعيد المحددة بالرابط ، حيث يقوم الطلاب الراغبين في الالتحاق التسجيل من خلال الرابط التالي .









https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl6ZLcTlwKC9hv0FCqhK7zFzgkUWXa5wlMoQj7wHV1ly84cw/viewform?usp=send_form





وقد أوضحت الدكتورة "هويدا مصطفى" عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"أن الكلية تستمر في الوقت الحالي في تقديم الورش والدورات التدريبية للطلاب بجميع الفرق .





يأتي ذلك في إطار سعي الكلية لتنمية مهارات الطلاب على المنصات الالكترونية ، وتعريفهم بأشكال الامتحانات الالكترونية تمهيدًا لاجراؤها ، وذلك بعد قرارات الكلية لاقامتها أونلاين .