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تعليم

إعلام القاهرة تنظم دورة تدريبية لتعريف الطلاب بأشكال الامتحانات الالكترونية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:40 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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احمد الشاهد
تنظم وحدة التعليم الإلكتروني بكلية الإعلام جامعة القاهرة ورشة "أونلاين" من خلال منصة "زووم" لتدريب طلاب المستوى الأول على الامتحانات الالكترونية .

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يتم تنظيم الورشة بعد غد الأحد ،  في المواعيد المحددة بالرابط ، حيث يقوم الطلاب الراغبين في الالتحاق التسجيل من خلال الرابط التالي .


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl6ZLcTlwKC9hv0FCqhK7zFzgkUWXa5wlMoQj7wHV1ly84cw/viewform?usp=send_form

وقد أوضحت الدكتورة "هويدا مصطفى" عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"أن الكلية تستمر في الوقت الحالي في تقديم الورش والدورات التدريبية للطلاب بجميع الفرق .

يأتي ذلك في إطار سعي الكلية لتنمية مهارات الطلاب على المنصات الالكترونية ، وتعريفهم بأشكال الامتحانات الالكترونية تمهيدًا لاجراؤها ، وذلك بعد قرارات الكلية لاقامتها أونلاين .
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