قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ أسباب قشرة الرأس وعلاجها الطبيعي.





يوجد العديد من أسباب قشرة الرأس مثل:

- البشرة الدهنية الملتهبة.

- فطريات تتغذى على دهون فروة الرأس تسمى الملاسيزية عند معظم البالغين.

- البشرة الجافة.

- الحساسية من منتجات العناية بالشعر.

- بعض الأمراض الجلدية الأخرى مثل الصدفية والإكزيما.





طرق صحية لعلاج قشرة الرأس

- غسل الشعر: تنظيف الشعر 2-3 مرات اسبوعيا

- تدليك الشعر بالزيوت: تدليك لمدة 5 دقائق من 2-3 مرات في الأسبوع بزيت اللوز او زيت الزيتون او زيت اكليل الجبل او زيت السمسم

- عصير الليمون: تدليك الشعر بملعقتين من عصير الليمون في فروة الرأس ثم شطفه بالماء، مع تكرار هذا يوميا للقضاء على القشرة

- نبات الحلبة: وضع ملعقتين من الحلبة في الماء طوال الليل، ثم وضعه على فروة الرأس وتركها لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك غسل مع شامبو خفيف.

- الكركديه: ينقع في الماء المغلي لبضع دقائق، يطبق بعد أن يبرد على فروة الرأس ويترك خلال الليل، ثم يغسل فى الصباح مع الشامبو

- الألوفيرا (نبتة الصبار): وهو افضل علاج طبيعي لقشرة الرأس. يتم تدليك هلام الالوفيرا على فروة الرأس وتركه أثناء النوم. في اليوم التالي يتم غسل الشعر كالمعتاد.

-خل التفاح: واحد من العلاجات الأكثر فعالية لقشرة الرأس. مزيج 1/2 كوب من خل التفاح مع 1/2 من الماء في زجاجة بخاخ يتم تطبيقه على فروة الرأس، يدلك ويترك لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل الغسيل. القيام بذلك واحدة أو مرتين في الأسبوع لمدة 3 أشهر

- الأسبرين: يخلط قرصين من الأسبرين يتم تكسيرهم برفق بالشامبو، يترك الشامبو على الرأس لمدة خمس دقائق، ثم يغسل