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مرأة

أسباب قشرة الرأس وعلاجها الطبيعي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:10 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ أسباب قشرة الرأس وعلاجها الطبيعي.

يوجد العديد من أسباب قشرة الرأس مثل:
- البشرة الدهنية الملتهبة.
- فطريات تتغذى على دهون فروة الرأس تسمى الملاسيزية عند معظم البالغين.
- البشرة الجافة.
- الحساسية من منتجات العناية بالشعر.
- بعض الأمراض الجلدية الأخرى مثل الصدفية والإكزيما.

طرق صحية لعلاج قشرة الرأس
-  غسل الشعر: تنظيف الشعر 2-3 مرات اسبوعيا
-  تدليك الشعر بالزيوت: تدليك لمدة 5 دقائق من  2-3 مرات في الأسبوع بزيت اللوز او زيت الزيتون او زيت اكليل الجبل او زيت السمسم
-  عصير الليمون: تدليك الشعر بملعقتين من عصير الليمون في فروة الرأس ثم شطفه بالماء، مع تكرار هذا يوميا للقضاء على القشرة
-  نبات الحلبة: وضع ملعقتين من الحلبة في الماء طوال الليل، ثم وضعه على فروة الرأس وتركها لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك غسل مع شامبو خفيف.
-  الكركديه: ينقع في الماء المغلي لبضع دقائق، يطبق بعد أن يبرد على فروة الرأس ويترك خلال الليل، ثم يغسل فى الصباح مع الشامبو
- الألوفيرا (نبتة الصبار): وهو افضل علاج طبيعي لقشرة الرأس. يتم تدليك هلام الالوفيرا على فروة الرأس وتركه أثناء النوم. في اليوم التالي يتم غسل الشعر كالمعتاد.
-خل التفاح: واحد من العلاجات الأكثر فعالية لقشرة الرأس. مزيج 1/2 كوب من خل التفاح مع 1/2 من الماء في زجاجة بخاخ يتم تطبيقه على فروة الرأس، يدلك ويترك لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل الغسيل. القيام بذلك واحدة أو مرتين في الأسبوع لمدة 3 أشهر
- الأسبرين: يخلط قرصين من الأسبرين يتم تكسيرهم برفق بالشامبو، يترك الشامبو على الرأس لمدة خمس دقائق، ثم يغسل
- الملحمن خلال وضع بعض الملح على فروة الرأس الجافة ثم تدليك فروة الرأس به.
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