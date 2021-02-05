خاص .. إنسان على خلق.. سهير رمزي عن الراحل عزت العلايلي





وأضافت سهير رمزي، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أنه كانت هناك ترشيحات فنية كانت ستجمعها بالراحل عزت العلايلي، ولكن النصيب لم يجمعهما، مشيرة إلى أنها تشهد لـ «العلايلي» بالإحترام وحسن الخلق، خلال تعاونها معه في المسلسل الأخير، لافتة إلى أنهما كانا يجتمعان طوال يوم التصوير في الكواليس.





وكان محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا.

وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «ثوفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».



قالت الفنانة القديرة سهير رمزي، إنها لم تتشرف بالعمل مع الفنان الراحل عزت العلايلي، طوال مسيرتهما الفنية، إلا قبل 4 سنوات، ومن خلال مسلسل «قصر العشاق» الذي تم عرضه في موسم درامي رمضاني ماض.