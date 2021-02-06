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تعليم

آخر فرصة للتسجيل بالدراسات العليا بجامعة حلوان.. غدآ

السبت 06/فبراير/2021 - 03:02 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد
تختتم جامعة حلوان غدآ  أعمال استقبال طلبات الالتحاق من الطلاب الراغبين في عمل دراسات عليا بالجامعة وكلياتها المختلفة و الانضمام لبرامجها الدراسية واستكمال دراستهم للحصول على درجتي الماجيستير والدكتوراه وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

كشف مسئول شئون الدراسات العليا بجامعة حلوان لـ "صدى البلد"، عن الاوراق المطلوبة التسجيل والاتحاق لعمل الدراسات عليا ، وقد جاءت الشروط كالآتى :

وقد أعلن أنه تقرر فتح باب التقديم الالتحاق بالدراسات العليا بمراحلها الثلاث (دبلوم- ماجستير- دكتوراه) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق ٧ فبراير ٢٠٢١.


وأضاف أنه نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وتسهيلا على الباحثين، قد تقرر أن يكون التقديم إلكترونيا من خلال البريد الإلكتروني وهو:

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ويتم بعد ملء استمارة الالتحاق ورفع الشهادات والأوراق المطلوبة عمل أكواد الطلاب الذين تقدموا واستوفوا الإجراءات، يتم إرسال كود على الإيميل الخاص بالباحث.

ونوهت الجامعة إلى ضرورة سرعة الانتهاء  من دفع المصروفات الدراسية وإرسال صورة من الريسيت علي الايميل الخاص بالإدارة الدراسات العليا الكلية حتي يتسني لنا ادارج أسماؤكم ضمن كشوف القبول

وقد حددت الجامعة الأوراق والمستندات المطلوبه للتقديم فى الدراسات العليا وهى كالآتي:

- شهادة المؤهل + معادلة لخريجى الجامعات غير الحكومية من المجلس الأعلى للجامعات. 

- بيان تقديرات. 

- أصل شهادة الميلاد. 

- صورة البطاقه الشخصية. 

- (٦) صور شخصية. 

- الموقف من التجنيد للذكور. 

- شهادة حسن سير وسلوك.
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