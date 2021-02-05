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تعليم

هل لقاح كورونا للأطقم الطبية بالعزل فقط.. رئيس مستشفيات حلوان يرد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:15 م
الدكتور ممدوح مهدي
الدكتور ممدوح مهدي
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إسلام خالد

قال الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب بجامعة حلوان رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ان مستشفي بدر الجامعي بدأ فى إعطاء لقاح كورونا للأطقم الطبية فى المستشفي .

واوضح الدكتور مهدي أن المستشفي يقوم بإعطاء اللقاح لجميع الطقم الطبي المتواجد داخل المستشفي سواء كان من الدكتور المشرف والمتابع للحالة أو لطاقم التمريض أو فنيي الاشعة و العاملين وموظفي الاستقبال وأى شخص على إتصال مباشر بالحالة المرضية المصابة بالفيروس .

ونوه مدير مستشفي بدر الجامعي إلى أن المستشفي يولي الاولوية فى التطعيم لمن يتعامل مع الحالة المرضية المصابة فترة أكبر من الوقت وذلك لأن هذا الشخص نسبة إصابته بالفيروس تكون أعلي من غيره، مشيرآ الى أن التطعيم بلقاح كورونا اختياري وليس إلزاميا على الأطباء.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه جار حاليا تسجيل أسماء الأطباء بمستشفيات العزل الذين يتعاملون بشكل مباشر مع مصابي فيروس كورونا المستجد للحصول على تطعيم لقاح كورونا.

وقال "عبد الغفار"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن المستشفيات الجامعية تستقبل جميع المواطنين، موضحًا أن هناك استراتيجية جديدة اتبعتها هذه المستشفيات في الموجة الثانية من كورونا.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، أنه في حال شعور المريض بأي أعراض اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد (ارتفاع درجة الحرارة السعال ضيق النَفَس أو صعوبة في التنفس التهاب الحلق فقدان حاسة التذوق أو الشم يتوجه إلى مبنى العيادة الخارجية في المستشفيات الجامعية أو مبنى الطوارئ في غير الفترة الصباحية، بحيث يتم فرز حالات عدوى الجهاز التنفسي (Respiratory virus evaluation zone)، بينما المترددون على المستشفيات الجامعية وتوجيهم للكشف في العيادات المعتادة أو الكشف في العيادة المخصصة للأمراض التنفسية.

وأوضح أنه يتم تقييم المرضي وإجراء الفحص الطبي، طلب التحاليل الأولية المطلوبة للمريض، تقرير ما إذا كان المريض مشتبها في إصابته بفيروس كورونا أم لا، وفي حالة عدم الاشتباه يتم وصف العلاج وأخذ بياناته وتتم متابعته في المنزل

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