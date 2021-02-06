في اليوم العالمي له.. تعرف على أضرار ختان الإناث بعد الزواج وقبله

يعتبر اليوم العالمي لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو كما يعرف ختان الإناث هو يوم توعية عالمي ترعاه اليونيسف في 6 فبراير من كل عام، بعدما تم الكشف على ان هذه العادة تعتبر ضارة وخطيرة على صحة الطفلة، والمرأة فيما بعد، الامر الذي دفع أغلب دول العالم في تغليظ العقوبات على ختان الإناث بالنسبة لكل من الطبيب والأهل.
وتراودت فكرة ختان الإناث على ستيلا أوباسانجو في مؤتمر اللجنة الأفريقية الدولية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل، وذلك في مايو 2005، الأمر الذي وجه أنظار الأمم المتحدة بصوابها، وذلك بالسعي لجعل العالم يعي مدى خطورة ختان الإناث وتعزيز القضاء على ممارسة هذه العادة الضارة والخطيرة.
ووجدت الأمم المتحدة في ان مشكلة ختان الإناث تتعرض لها فتاة كل 15 ثانية في مناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي يجعلنا نتطرق إلى مخاطر ختان الإناث ومعرفة مدى خطورته على صحة الطفلة والمرأة فيما بعد.
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية إن ختان الإناث يعتبر تدخل جراحي بدون أي فوائد، بل على العكس بتنتُج عنه أضرار كثيرة، منها إزالة لأعضاء طبيعية موجودة في الجسم، وبالتالي كلما كان التدخل أعنف، كلما كانت المخاطر الناتجة عنه أكبر، ومن أبرز المخاطر المباشرة لـ ختان الإناث بخلاف التأثير النفسي، ما يلي:
- ألم شديد.
- نزيف حاد.
- تورم في الأعضاء والأنسجة الجنسية.
- انتقال العدوى مثل التيتانوس .
- حمى وارتفاع في درجة الحرارة.
- مشاكل فى المسالك البولية.
- ألم شديد.
- نزيف حاد.
- تورم في الأعضاء والأنسجة الجنسية.
- انتقال العدوى مثل التيتانوس .
- حمى وارتفاع في درجة الحرارة.
- مشاكل فى المسالك البولية.
- صدمة عصبية .
- أحيانًا تسبب الوفاة.
- أحيانًا تسبب الوفاة.
مخاطر ختان الإناث لا تقتصر على اللحظة التي تتم فيها هذه العملية فقط، بل لها العديد من المخاطر مستقبلًا وخاصة على الفتاة بعد الزواج، بحسب موقع unfpa هناك العديد من المشاكل التي تتعرض لها المرأة بسبب الختان بعد زواجها، ومن أبرزها :
- نزيف الدم
- المضاعفات أثناء الولادة
- عسر الجماع.
- فرط النشاط الجنسي في المنطقة التناسلية.
- انتقال فيروس نقص المناعة البشرية.
- التهابات المسالك البولية
- التهابات بكتيرية للمهبل
- آلام الحيض المستمرة.
- الحكة المستمر
- تفقد المرأة الشعور خلال العلاقة الحميمة بسبب الختان الذي تعرضت له.
- جفاف المهبل.
- يقلل استجابة المرأة الجنسية.
- وجود ندبات وجروح في منطقة المهبل بسبب عملية الختان.