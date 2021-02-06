في اليوم العالمي له.. تعرف على أضرار ختان الإناث بعد الزواج وقبله

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية إن ختان الإناث يعتبر تدخل جراحي بدون أي فوائد، بل على العكس بتنتُج عنه أضرار كثيرة، منها إزالة لأعضاء طبيعية موجودة في الجسم، وبالتالي كلما كان التدخل أعنف، كلما كانت المخاطر الناتجة عنه أكبر، ومن أبرز المخاطر المباشرة لـ ختان الإناث بخلاف التأثير النفسي، ما يلي:



- ألم شديد.

- نزيف حاد.

- تورم في الأعضاء والأنسجة الجنسية.

- انتقال العدوى مثل التيتانوس .

- حمى وارتفاع في درجة الحرارة.

- مشاكل فى المسالك البولية.

- صدمة عصبية .

- أحيانًا تسبب الوفاة.



