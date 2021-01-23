قومي المرأة: إزالة المبرر الطبي من قانون ختان الإناث

أكدت إيزيس محمود، مديرة عام التوعية والتدريب بالمجلس القومي للمرأة، والمشرفة على الحملات التوعوية ضد الختان، أنه تم إزالة المبرر الطبي من القانون بعد تقديم مقترح إلى مجلس الوزراء.





وتابعت إيزيس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" والمذاع علي قناة "إكسترا نيوز"،:" بناء على هذا المقترح صدر تعديل متوقع أن يقدم أمام مجلس النواب قريبًا، مشيرة إلى أن آخر الإحصائيات التي تناولت هذا الأمر كانت في المسح السكاني عام 2014، وتحدثت عن الفئة العمرية بين السيدات المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 سنة إلى 49 سنة، حيث تعرضن لعادة الختان.





وأشارت إلى أن المجلس يعكف حاليًا على دراسة ميدانية أخرى، تكشف بدقة عن النسب الحقيقية الموجودة على الأرض في هذه القضية، ولكن هناك مشاهدات حقيقية في كل بقاع الجمهورية تؤكدة وجود هذه الظاهرة على الأرض حتى الآن، خاصة في القرى البعيدة وغير الحضارية في محافظات الجمهورية.