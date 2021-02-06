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اقتصاد

وزير التنمية المحلية: إنشاء 3 خطوط إنتاج بمصانع تدوير المخلفات بمعرفة وزارة الإنتاج الحربي

السبت 06/فبراير/2021 - 10:30 ص
محمود شعراوي وزير
محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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آية الجارحي

أعلن اللواء محمود شعراوى  وزير التنمية المحلية،أنه جارى إنشاء 3 خطوط إنتاج بمصانع تدوير المخلفات بمعرفة وزارة الإنتاج الحربى فى دار السلام بسوهاج وتونا الجبل بالمنيا وبلغت نسبة الإنجاز حوالى 70%.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمتابعة آخر مستجدات "الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة"، وذلك في إطار البرنامج الشامل الذي يضم الجوانب الرئيسية للمنظومة، وهي البنية الأساسية وعقود التشغيل والدعم المؤسسي

وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق على تطوير مصنعي المحلة ودفرة بالغربية ورفع جميع التراكمات الموجودة بالمصنعين وإنشاء خط جديد بالمحلة تصل طاقته الاجمالية 640 طن/ يوم وإنشاء خطين فى دفرة بطاقة 1200 طن / يوم .

كما عرض وزير التنمية المحلية الخطة المستقبلية للمنظومة خلال العام المالى الحالى فيما يخص إنشاء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وخطوط التدوير الجديدة والمدافن الصحية التى سيتم إنشاءها.

وأكد شعراوى أن الحكومة تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات بأعلى مستوى لإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بالشارع المصرى يحقق رضا المواطنين والتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات . 

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