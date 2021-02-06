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تعليم

الأطقم الطبية ببدر الجامعي بحلوان تتلقى التطعيمات ضد فيروس كورونا

السبت 06/فبراير/2021 - 11:14 ص
جانب من التطعيم
جانب من التطعيم
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إسلام خالد
أعلنت مستشفى بدر الجامعى بجامعة حلوان عن بدء تلقي الأطقم الطبية للتطعيمات ضد فيروس كورونا، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف  الدكتور ممدوح مهدي عميد الكلية، والدكتور وائل عمر  المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة حلوان، والدكتور إيهاب لطفى مدير مستشفى بدر الجامعى، والدكتور كريم منتصر نائب مدير المستشفى.


يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعي لتوفير الحماية للأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية وبالأخص مستشفيات العزل حيث تم البدء في حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفي بدر الجامعي - جامعة حلوان

وأوضح الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب أن مستشفى بدر الجامعى تم تخصيصها مؤخرًا كمستشفى لعزل المصابين بفيروس كورونا، لذا تسعى جامعة حلوان وكلية الطب إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس وحماية أبنائها من الأطقم الطبية من خلال عدة خطوات استباقية واحترازية اتخذتها منذ بداية الجائحة، وصولًا إلى توفير اللقاح بالمجان لمختلف الكوادر الطبية، المواطنين وذلك تقليلًا لحدة أعراض الفيروس على المصابين، مؤكدًا أننا لن نبخل أبدًا في بذل أي نفيس أو غال في خدمة الوطن وحماية أبنائه ورعايتهم الصحية وحمايتهم.
 
وأضاف الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي للمستشفيات أن إعداد الإصابات بدأت في الانخفاض التدريجي ودروة الموجة قد قلت ولكن لا بد من الاستمرار في الإجراءات الاحترازية وأهمها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتجنب التجمعات بالأماكن المغلقة وغسيل الأيدي باستمرار.
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