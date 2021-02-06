الحكومة: منظومة الشكاوى تلقت 102 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال يناير الماضي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، حول موقف استجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على المنظومة، وذلك خلال شهر يناير 2021.





وجدّد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على ضرورة التنسيق مع جميع الوزارات والجهات الحكومية وكافة أجهزة الدولة، من أجل سرعة الرد على شكاوى المواطنين، التي ترد عبر المنظومة، أو مختلف وسائل الإعلام، والتواصل الاجتماعي، وغيرها من الوسائل؛ لخدمة المواطنين في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.





وقال الدكتور طارق الرفاعي: تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 102 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال يناير 2021، مشيرا إلى الانتهاء من فحص ومراجعة 99 ألف شكوى وطلب، وتوجيه 81 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 18 ألف شكوى، وفقًا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجارٍ استكمال فحص 3 آلاف شكوى وطلب؛ تمهيدًا لاتخاذ اللازم بشأنها.





وأشار مدير المنظومة إلى أن نصيب الوزارات من إجمالي هذه الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر بلغ نسبته 75% ، بينما بلغ نصيب المحافظات 18%، وكان نصيب باقي الجهات الأخرى 7%، لافتا في الوقت نفسه إلى 10 وزارات وهي: القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم، والبترول والثروة المعدنية؛ تلقت وتعاملت مع 71% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال هذا الشهر.

بينما اختصت 10 محافظات وهي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والشرقية، والمنوفية، والقليوبية، والبحيرة، والغربية، وبني سويف بنسبة 13% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات.





كما نوه الدكتور طارق الرفاعي إلى قيام فرق العمل بالجهات الحكومية المختصة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، وحققت وزارات: الكهرباء والطاقة المتجددة، والأوقاف، والصحة والسكان، والبترول والثروة المعدنية، والتربية والتعليم، والتجارة والصناعة، والنقل، والسياحة والآثار، والقوى العاملة، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى خلال الشهر نفسه.





وقال: حققت أيضًا محافظات الدقهلية، والشرقية، والمنوفية، وبورسعيد، وبني سويف، والبحيرة، والمنيا، والقليوبية، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، ومطروح، وكفر الشيخ، وسوهاج، والقاهرة نسب إنجاز متميزة خلال الشهر، إلى جانب نسب الإنجاز المميزة التي حققتها كل من مشيخة الأزهر الشريف، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.



