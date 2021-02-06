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بين الناس

سكان مدينة نصر يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة

السبت 06/فبراير/2021 - 11:24 ص
صدى البلد
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أحمد قطب
أرسل القارئ أحمد فؤاد شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد الإخباري، متضررا من انتشار الكلاب الضالة.

وقال فؤاد، في شكواه:"إننا نعاني نحن سكان منطقة المهمات بمدينة نصر من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير مما تتسبب في الرعب للأطفال والنساء بعد عقر سيدة".

وأضاف الفارئ أنه قام بتقديم عدة شكاوى لكن دون جدوى مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360. 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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