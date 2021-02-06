رغم الإجراءات المشددة.. متسلل يصعد إلى طائرة عسكرية في قاعدة جوية أمريكية

فتحت القوات الجوية الأمريكية، تحقيقا داخليا؛ بعد نجاح رجل في التسلل إلى قاعدة أندروز الجوية القريبة من واشنطن، وصعوده على متن طائرة عسكرية، رغم الإجراءات المشددة التي تم فرضها بعد اقتحام مبنى الكونجرس في السادس من يناير الماضي.





وقال سلاح الجو الأمريكي في بيان إن "رجلا بالغا" تمكن الخميس الماضي من دخول القاعدة التي تستخدم لاستقبال طائرات الشخصيات الرسمية الزائرة للعاصمة الأمريكية، حيث تربض الطائرات الأمريكية الرسمية، خصوصا الطائرة الرئاسية (إير فورس وان).





وأضاف أنه "صعد بشكل غير قانوني إلى طائرة من طراز سي 40″، النسخة العسكرية من طائرات "بوينج 737" قبل أن تعتقله السلطات، مؤكدا أن الرجل لم يكن مسلحا ولم يصب أحد بأذى.





وتستخدم طائرات "سي-40" المتمركزة في قاعدة أندروز من قبل أعضاء حكومة الولايات المتحدة أو كبار مسؤولي الكونجرس والمسؤولين العسكريين خلال رحلاتهم الرسمية.





ولم يحدد سلاح الجو كيف تمكن الرجل من دخول القاعدة الجوية الخاضعة لحراسة مشددة أو المدة التي قضاها على متن الطائرة.





لكن بيان سلاح الجو أكد أن "لا شيء يدل على أن الرجل لديه أي صلة بمجموعات متطرفة".





بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، جون كيربي، أن "الجميع بمن في ذلك وزير الدفاع لويد أوستن يأخذون الأمر على محمل الجد"، مشددا على أن التحقيق سيركز على الإجراءات الأمنية للقوات الجوية الأمريكية في جميع أنحاء العالم.





وفتح سلاح الجو تحقيقا في هذا الخرق الأمني، وتعهد بنشر نتائجه.





وينتشر آلاف من أفراد الحرس الوطني في واشنطن منذ اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لمقر الكونغرس الذي أسفر عن خمسة قتلى.





ومع تخوف السلطات من مزيد من الاحتجاجات، كلف الحرس الوطني بحماية الكابيتول خلال محاكمة عزل دونالد ترامب التي من المقرر أن تبدأ في التاسع من فبراير المقبل.



