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رياضة

وزير الشباب يلتقي الفائزين في الانتخابات الإليكترونية لبرلمان شباب مصر.. بعد غد

السبت 06/فبراير/2021 - 12:00 م
صدى البلد
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ريهام بكير
يلتقي الدكتور أشرف صبحي -وزير الشباب والرياضة ،الفائزين في الإنتخابات الاليكترونية لبرلمان شباب مصر تحت شعار"كن قياديًا....كن مؤثرًا" ،ذلك يوم الاثنين المقبل بمركز التعليم المدني بالجزيرة في العاشرة صباحًا،لتكريم الفائزين في أولي نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية "نموذج محاكاة مجلس النواب" ،ضمن ثانى  اللقاءات الستة لأعضاء برلمان الشباب بمحافظات الجمهورية خلال شهري فبراير ومارس.

يشارك في اللقاء الثانى  محافظات هي "المنيا، اسوان،الوادى الجديد، الفيوم ،جنوب سيناء،السويس، الاسماعيلية " ،وتم تقسيم محافظات الجمهورية الي ستة لقاءات في ضوء الضوابط والإجراءات الإحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا والحفاظ علي سلامة المشاركين .

تأتي هذه اللقاءات فى اطار حرص وزير الشباب والرياضة بالإلتقاء المستمر  مع  أعضاء برلمان الشباب والاستماع لهم والاهتمام بافكارهم وارائهم كخطوة نحو النضج والوعي الفكري في ظل توجه الدولة نحو بناء الشخصية المصرية، والعمل  على إثراء  وإطلاع الشباب علي نماذج الحياة السياسية ومشاركتهم في النموذج  الأول لمحاكاة مجلس النواب كتجربة واقعية يمارسها الشباب لمعرفة كيف تعمل السلطة التشريعية وآليات عمل مجلس النواب ،قيمة البرلمان في الإعداد السياسي والتثقيفي لأبناء مصر من الشباب الفتيات من جميع محافظات الجمهورية، وتأهيلهم وتعزيز وعيهم بمختلف القضايا والتحديات التي تواجه البلاد من خلال تجربة محاكاة برلمانية يقوم خلالها الشباب بمهام النائب البرلماني في متابعة المشروعات التنموية والخدمات التي تنفذها الدولة، وتقديم اقتراحات ورؤى وطلبات إحاطة وسؤال في مختلف المجالات في عملية محاكاة برلمانية متكاملة الأركان للوصول الي نتاج متكامل لإعداد جيل من برلمان الشباب لديه القدرة علي القيادة في المستقبل .

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