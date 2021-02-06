إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق سبرباي بالغربية

شهد الطريق الفرعي " نواج_ سبرباي" بمحافظة الغربية صباح اليوم، حادث انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة؛ مما أدى إلى انفجار إطار كاوتشوك الأمامي، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم بسيارات إسعاف إلى طوارئ طنطا الجامعي.









كان مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، تلقي إخطارًا من العميد محمد الدماطي، مأمور مركز طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، عن وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص.





وانتقلت القيادات الأمنية، إلى مكان الحادث وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لنقل المصابين لقسم الطوارئ بمستشفى طنطا الجامعي.





وأفاد شهود عيان، بأن انفجار إطار كاوتشوك تسبب في انحراف السيارة وانقلابها على جانب طريق "نواج _ سبرباي" أمام مول طنطا.





وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.