لا علاقة لها بتقاوي 025 .. الفلاحين: الطماطم الموجودة بالأسواق آمنة

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ، إن كل ثمار الطماطم بالاسواق امنة ، وصالحة للاكل بما فيها ثمار الطماطم 025 ، لافتا إلي أن تحذير وزارة الزراعة من شراء تقاوي 025 لا علاقة له بالثمار ، مما يعد تحذير للمزارعين وليس المواطنين





واضاف ابوصدام ، أن بعض الناس يخلطون بين غش التقاوي وفساد الثمار ، مشيرا إلي أن التقاوي والبذور المغشوشة تؤثر سلبيا علي الأمن الغذائي والزراعي لأنها في الغالب قد تكون ذات انتاجية ضعيفة أو غير مطابقة للمواصفات ، وتكون أقل جودة أو غير مسجلة في وزارة الزراعة وينصح دوما بشراء التقاوي المعتمدة لانها اكثر امانا وتكون مطابقة للمواصفات المسجلة علي العبوة ومغربله جيدا ويسهل محاسبة منتجيها حال فقدانها اي ميزة تتميز بها وتباع علي أساسها.





وأشار عبدالرحمن ، إلي ان الحكومه تبذل جهودا كبيرة حتي لا يضار الفلاحين جراء زراعتهم لاصناف تقاوي مجهوله يصعب محاسبة منتجيها أو من يبيعونها ، مطالبا الحكومه بضرووة توفير جميع اصناف التقاوي المعتمده باسعار مناسبه للفلاحين .





كما طالب الفلاحين بعدم شراء اية تقاوي إلا من الاماكن المرخص لها البيع علي ان يتسلم المزارع فاتوره بالصنف والكميه والسعر حتي لا يقعوا ضحية للغش ويسهل عليهم المطالبه بحقوقهم إذا تعرضوا لاية مشاكل بسبب التقاوي



