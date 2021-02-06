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أخبار البلد

لا علاقة لها بتقاوي 025 .. الفلاحين: الطماطم الموجودة بالأسواق آمنة

السبت 06/فبراير/2021 - 01:53 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ، إن كل ثمار الطماطم بالاسواق امنة ، وصالحة للاكل بما فيها ثمار الطماطم 025 ، لافتا إلي أن تحذير وزارة الزراعة من شراء تقاوي 025 لا علاقة له بالثمار ، مما يعد تحذير للمزارعين وليس المواطنين  

واضاف ابوصدام ، أن بعض الناس يخلطون بين غش التقاوي وفساد الثمار ، مشيرا إلي أن التقاوي والبذور المغشوشة تؤثر سلبيا علي الأمن الغذائي والزراعي لأنها في الغالب قد تكون ذات انتاجية ضعيفة أو غير مطابقة للمواصفات ، وتكون أقل جودة أو غير مسجلة في وزارة الزراعة وينصح دوما بشراء التقاوي المعتمدة لانها اكثر امانا وتكون مطابقة للمواصفات المسجلة علي العبوة ومغربله جيدا ويسهل محاسبة منتجيها حال فقدانها اي ميزة تتميز بها وتباع علي أساسها.

وأشار عبدالرحمن ، إلي ان الحكومه تبذل جهودا كبيرة حتي لا يضار الفلاحين جراء زراعتهم لاصناف تقاوي مجهوله يصعب محاسبة منتجيها أو من يبيعونها ، مطالبا الحكومه بضرووة توفير جميع اصناف التقاوي المعتمده باسعار مناسبه للفلاحين .

كما طالب الفلاحين بعدم شراء اية تقاوي إلا من الاماكن المرخص لها البيع علي ان يتسلم المزارع فاتوره بالصنف والكميه والسعر حتي لا يقعوا ضحية للغش ويسهل عليهم المطالبه بحقوقهم إذا تعرضوا لاية مشاكل بسبب التقاوي

جدير بالذكر أن  وزارة الزراعة حذرت  الفلاحين من تداول صنف يحمل اسم طماطم 025، مؤكدة أن هذا الصنف غير مسجل لدى الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى وان  الشركة التى تقوم بتسويقه تزور   "إستيكر"، وتلصقه على أحد أصناف تقاوى الطماطم الواردة من الأردن وذلك على العبوات باسم طماطم 025  وان الشركة المخالفة تستورد تقاوي طماطم تحت إسم صنف مسجل يحمل إسم طماطم هجين زاهي F1  من إنتاج شركة من احد الدول العربية، ثم تقوم بتزوير ولصق إستيكر جديد علي العبوات باسم طماطم 025 وهو صنف غير مسجل ويتم إعادة بيعه في الأسواق مرة آخري وبخاصة لأصحاب المشاتل حتي تكون بعيدة عن رقابة الإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوي وقد تم تحرير محضر إثبات حالة بما سبق وتم توقيع صاحب الشركة
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