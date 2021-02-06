من جنيف.. رئيس البرلمان العربي يكشف أسباب تصاعد موجة الإسلاموفوبيا

التقى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، السيناتور الدكتورة سلمي جان أتالوجان رئيس لجنة الشرق الأوسط في الاتحاد الدولي وذلك في ضوء استكمالًا للمباحثات التي يجريها العسومي مع القيادات العليا بالاتحاد البرلماني الدولي بهدف تدشين خطة عمل متكاملة لتطوير العلاقة بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي.





وتناول اللقاء عددًا من القضايا الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث قدمت رئيسة اللجنة شرحًا وافيًا لآلية عمل اللجنة في تعاملها مع قضايا منطقة الشرق الأوسط، وتم تبادل وجهات النظر حول مخاطر الفكر المتطرف وخطاب العنف والكراهية كما تطرقت السيناتور جان إلى ما يسمى بـ "ظاهرة الإسلاموفوبيا".



