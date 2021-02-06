النمسا تمدد حظر هبوط الطائرات من البرازيل وبريطانيا وجنوب أفريقيا حتى 21 فبراير

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم السبت، أنه سيتم تمديد حظر استقبال طائرات الركاب القادمة من البرازيل وجنوب إفريقيا وبريطانيا حتى 21 فبراير الجاري.





وقالت مصادر في الخارجية النمساوية إن قرار التمديد جاء بسبب استمرار تفاقم أوضاع انتشار العدوى بالسلالات الجديدة من وباء "كورونا" في البلاد، وبهدف تخفيف الأعباء على المستشفيات والخدمات الطبية.





وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، مؤخرا، اكتشاف 75 حالة من فيروس كورونا المتحور (سلالة جنوب أفريقيا) في ولاية تيرول النمساوية.



