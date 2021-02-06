حكم الصلاة مع وجود رائحة السجائر في الفم.. الإفتاء ترد| فيديو

حكم الصلاة مع وجود رائحة السجائر في الفم

سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو مسجل له عبر اليوتيوب، على قناة الإفتاء المصرية.





وأجاب ممدوح، قائلًا: إن صلاة الإنسان وبه رائحة دخان سجائر لا يبطل الصلاة، مشيرا إ لى أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، منوها أن الإنسان سيكون مرتكبا لمكروه فى حالة تغير رائحة فمه برائحة الدخان، لأن ذلك يؤذى المصلين.