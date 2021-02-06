ارتفاع جديد في إصابات كورونا بالسعودية

أعلنت الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





كما سجلت الصحة السعودية وفاة 4 حالات جديدة بسبب الفيروس، ليصبح إجمالي الوفيات 6397.





وبذلك يكون إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة منذ ظهور الفيروس، 369961 حالة إصابة، مع الارتفاع الجديد في الإصابات.





وسجلت الصحة السعودية تعافي 283 حالة من المصابين، ليصبح إجمالي المتعافين 361 ألفا و237 حالة تعافٍ.



