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محافظات

محافـظ المنوفية يقرر صرف مكافأة مالية للأطقم الطبية بحميات منوف

السبت 06/فبراير/2021 - 03:53 م
صدى البلد
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مروة فاضل
قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية صرف مكافأة مالية قدرها (50) ألف جنيه، للأطقم الطبية العاملين بكورونا بمستشفى حميات منوف، تقديرًا لدورهم البطولي في هذه المرحلة الراهنة لمواجهة فيروس كورونا .

ووجه المحافظ ، وكيل وزارة الصحة بإعداد خطاب لوزيرة الصحة لاستغلال أماكن الفضاء غير مستغلة بالمستشفى ، جاء ذلك خلال تفقده مركز تلقي لقاح فيروس كورونا بمستشفى حميات منوف للوقوف على الاستعدادات النهائية ومدى جاهزيته تمهيدًا لبدء تلقى المواطنين للقاح والذى تم تخصيصه من قبل وزارة الصحة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالبدء في تنفيذ خطة توزيع لقاح كورونا، رافقه نائبه محمد موسى ووكيل وزارة الصحة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ، والنائب أيمن معاذ عضو مجلس النواب عن دائرة منوف السادات.

و تفقد محافظ المنوفية التجهيزات الطبية للاطمئنان على مدى توافر كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة للتشغيل وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من نقل العدوى، كما تابع المحافظ تفقد المسارات المقرر أن يمر بها متلقي اللقاح بالمركز بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني، شمل التفقد غرف المنطقة الإدارية والمراجعة والبيانات والتسجيل وغرفة الموافقة المستنيرة وغرفة الجرعة الأولى وكذا غرفة الملاحظة بعد تلقى الجرعة، وأكد المحافظ على ضرورة تنظيم سير العمل بالمركز والتشديد على حسن استقبال ومعاملة المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأنه سيتم تسجيل كافة البيانات  وذلك من خلال ميكنة كافة مراكز تلقى اللقاح وإدراجها بمنظومة التشغيل التي تربط بين الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل والخط الساخن للوزارة وأماكن تلقى جرعات اللقاح، مشيرًا إلى أن المركز على أتم الاستعداد للتغشيل لحين ورود توجيهات من وزارة الصحة.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على توفير كافة أوجه الدعم للارتقاء والنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة ، مشيرًا إلى أنه لا يدخر جهدًا في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، مناشدا أهالي وأبناء المحافظة الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
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