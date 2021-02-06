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فن

كريم فهمي يهنئ زوجته بعيد ميلادها بهذه الكلمات.. صور

السبت 06/فبراير/2021 - 04:45 م
كريم فهمي وزوحته
كريم فهمي وزوحته
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محمد بدران


حرص الفنان كريم فهمي علي الاحتفال بعيد ميلاد زوجته دانيا البناوي الذي  يوافق اليوم وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وعلق قائلًا "كل سنه و انتي مستحملاني انا و بناتي كل سنه و انتي رمانة ميزان حياتنا ، كل سنه و انتي طيبه يا حبيبتي"

وتتميز زوجة الفنان كريم فهمى بإطلالات انيقة و مميزة خطفت بها الأنظار من خلال ظهورها بفساتين سواريه وملابس كاجوال أنيقة تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى أغلب الحفلات والمناسبات. 

وتعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما يتناسب مع لون بشرتها.

وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

يشار إلى أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد ثروت، وأحمد فتحي.


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