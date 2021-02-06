مستشار الرئيس للصحة: تجاوزنا ذروة الموجة الثانية من كورونا وإعداد الوفيات في انخفاض





وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية على قناة "mbc مصر" أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا التي تعلن عنها وزارة الصحة يوميا مؤشر للحالة العامة عن الأعداد الحقيقي، موضحا أن هناك أعداد أخرى لحالات تعالج في المنازل او المؤسسات الطبية الأخرى لم تعلن عن طريق وزارة الصحة .





وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى أن مصر تجاوزت ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وإعداد الوفيات اليومية تشهد انخفاضا، وتناقصا في الإصابات، مضيفا أن عدد الحالات الوفاة هي حصلية تراكمية لعدة أيام سابقة وليست حصيلة اليوم الواحد.





وأوضح أن سبب أعداد حالات الوفاة لا تقل مع الأعداد المعلن عنها لان هذه الأعداد ناتجة عن كل الإصابات سواء التي أعلنت من قبل وزارة الصحة او في خارجها، فضلا عن الحالات التي أصيبت فترة الذروة التي كانت تعالج في الرعاية المركزة او أجهزة التنفس الصناعي.





ولفت إلى أنه رغم تجاوز ذروة الموجة الثانية لكورونا ولكن الفيروس مازال موجودا، لذلك لابد أن نستمر في الإجراءات الاحترازية واتباع الأساليب الوقائية والعلاجية والارشادية، لتقليل اي احتمالات أخرى بشأن زيادة عدد الحالات الإيجابية، مشيرا إلى أن الصاعد في مصر أفقي وليس رأسي وهذا افضل بكثير من دول أخرى العكس.

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن هناك انخفاضا في أعداد حالات المصابين بفيروس كورونا منذ شهر يناير الماضي.