استمرار حبس مستريح المنيا 15 يوما على ذمة التحقيقات

قرر قاضي المعارضات بمحكمة المنيا الجزئيه استمرار حبس حسين. ا. ا 42 سنة، مقيم بقرية فقادة بمركز مغاغة في المنيا، والمعروف إعلاميا بمستريح المنيا، وأحد معاونيه علاء. ا. ع 15 يوما على ذمة التحقيق.





كانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وأمرت بضبط وإحضار المتهم الهارب محمد. ع. م 40 سنه مقيم بقرية فقادة بمركز مغاغة، لتورطه مع المتهم الأول في جمع مبالغ مالية تجاوزت مليارا و500 مليون جنيه.













وأجرت النيابة العامة بمركز مغاغة، برئاسة محمد أبوالوكيل، مدير النيابة، تحقيقات موسعة مع المتهم الأول وأحد معاونيه. وجود شريك معه يدعى محمد. ع. م «هارب» .









ترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، بتمكن فريق البحث الجنائي بشمال المنيا، بإشراف العقيد حاتم ربيع، رئيس مباحث الشمال، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة برئاسة العميد إيهاب زكريا، وفريق البحث برئاسة المقدم محمد صلاح، رئيس مباحث العدوة، والرائد عبدالرحمن غزاوي، معاون أول، مباحث مغاغة، القبض على حسين. م والمعروف إعلاميًا بالمستريح واحد معاونيه علاء. ا. ع من قرية فقادة بمركز مغاغة، لتورطهما في جمع مبالغ مالية من المواطنين تجاوزته مليار و500 مليون جنية لحجة استثمارها في الرخام والتصدير لدولة الصين .



