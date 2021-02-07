إطلاق مشروع استخدام الغاز كوقود للسيارات لأول مرة .. وطلاء المنازل المجاورة للمحطات .. تفاصيل زيارة وزير البترول للأقصر .. صور

خلال زيارته للأقصر:

وزير البترول يفتتح محطتي وقود للغاز الطبيعي

- الملا : المحطتان ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

- وزير البترول يوجه مسئولى الشركات ببحث سبل تطوير المناطق المجاورة للمحطتين





شهدت مدينة الأقصر السياحية ، اليوم السبت ، ولأول مرة افتتاح اول محطتي تموين الوقود المتكاملتين الجديدتين بالمحافظة واللتين تقدمان خدمات التموين بالغاز الطبيعي للسيارات والملحق بهما مركزين لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ،وسط فرحة من المواطنين بالمحافظة .

شهد الافتتاح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والعميد محمد صحصاح وكيل اول الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية و العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الاقصر و المهندس اسعد مصطفى مدير مديرية الطرق ومستشار المحافظ للمشروعات وعدد من اعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

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وقال " الملا "خلال افتتاح المحطتين إن الإسراع فى انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعى فى المحافظات يخدم أهداف المشروع القومى لزيادة استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات والذى يشهد نقلة نوعية لم تكن لتتحقق لولا الدعم المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة والتعاون مع جهات الدولة المختلفة ، مشيدًا بالدعم الذى وفره محافظ الأقصر للإسراع بإقامة المحطتين ضمن خطة نشر ١٥ محطة تموين الغاز الطبيعى بالمحافظة

واوضح وزير البترول أن المحطتين المتكاملتين بالأقصر تأتيان ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وبخاصة فى صعيد مصر ، مشيرًا إلى أن خطة نشر المحطات المتكاملة لخدمة المواطنين تراعى زيادة منافذ التموين بالغاز الطبيعي وكذلك مراكز التحويل تحقيقًا لخطط التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات وزيادة الاعتماد عليه ضمن منظومة تداول الوقود بالسوق المحلى.

واضاف " الملا " أن وزارة البترول والثروة المعدنية لديها خطة واضحة للاستفادة من هذا الدعم القوى وما أحدثه من زخم وزيادة الوعى لدى المواطنين وما تم توفيره من تمويل للتوسع فى أنشطة المشروع ، حيث يعمل قطاع البترول من خلال التكامل بين شركاته والشركات العاملة فى مجال تقديم خدمات الغاز الطبيعى وكذلك شركات تسويق المنتجات البترولية على المضى قدمًا فى مضاعفة أعداد محطات تموين الغاز الطبيعى بنهاية العام الحالى وزيادة أعداد المستفيدين منها وأن التواجد لافتتاح محطتى وقود متكاملتين بالأقصر وما يتم تنفيذه من مشروعات بترولية وتنموية متنوعة رسالة من الدولة لأهل الصعيد الأوفياء بأن خطط الدولة التنموية تضع الصعيد كأولوية ضمن رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 .

واشار وزير البترول والثروة المعدنية الى اهمية تفعيل الدور المجتمعى لشركات البترول والثروة المعدنية لذلك وجه بضرورة المشاركة فى تطوير المناطق المحيطة وتنفيذ اعمال ترميم للمنازل المحيطة المبنية بالطوب اللبن مع طلاء وجهات المنازل المجاورة لمحطات تموين الغاز الطبيعى التى تم افتتاحها اليوم بمحافظة الأقصر .

ووجه وزير البترول مسئولى الشركات ببحث سبل دعم وتطوير هذه المناطق ، بما يخدم الاهالى ويلبى احتياجاتهم بالتنسيق مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر .

وأكد الملا أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الدولة ودعمها المواطن أحد الأسباب الرئيسية فى الانطلاقة التى تقوم بها الدولة حاليًا فى هذا المشروع الحيوى وكذلك فى أعمال التنمية التى تتم على مستوى الجمهورية والمشروعات غير المسبوقة التى يشهدها صعيد مصر ، فالإصلاح الاقتصادى والاستقرار السياسى الذى تشهده مصر ساهم فى سداد الجانب الأكبر من المستحقات المتراكمة للشركاء وأعطى دفعات قوية للعمل البترولى وزاد معدلات الإنتاج من الثروة البترولية وترتب على ذلك زيادة فى معدلات توصيل الغاز للمنازل والسيارات والأنشطة الاقتصادية والخدمية بالسوق المحلى وكذلك التوسع فى مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود الذى أعطته المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة وإدخال السيارات الملاكى للعمل بالغاز دفعات قوية.





من جانبه أكد المحافظ الحرص الكامل على دعم خطط وزارة البترول والثروة المعدنية فى زيادة عدد محطات التموين المتكاملة وكذا التوسع فى تقديم خدمة التموين بالغاز الطبيعى كوقود والتى تخدم الأهالى بالمحافظة وتحقق أهداف الدولة فى زيادة عدد المستفيدين بتلك الخدمة الحضارية ، لافتًا إلى أن محافظة الأقصر محافظة أثرية وسياحية وأن تشغيل المواطنين لمركباتهم بالغاز الطبيعى يضيف بعدًا بيئيًا متميزًا يدعم جهود الترويج السياحى، كما يحقق وفرًا متميزًا للمواطنين.

و أوضح المهندس ناصر أمين رئيس شركة كارجاس أن محطة الشركة المقامة فى محطة تموين الوقود المتكاملة التابعة لشركة النيل لتسويق البترول ومركز التحويل التابع لها أقيمت على مساحة حوالى ألف متر وتبلغ طاقتها التشغيلية 900 متر مكعب غاز طبيعى فى الساعة ومؤهلة لخدمة تموين حوالى ١٢٠٠سيارة بالغاز يوميًا.

وقال المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك أن محطة تموين الغاز التى تتبع غازتك تتواجد بمحطة تموين مصر للبترول وتبلغ طاقتها التشغيلية 800 متر مكعب غاز فى الساعة ويمكنها تموين حوالى 1500 سيارة بالغاز يوميًا .