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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعلام إسرائيلي: مؤشرات لهجوم إيراني وشيك نحو قواعد أمريكية بالمنطقة خلال الساعات القليلة المقبلة

صواريخ
صواريخ
هاني حسين

أفاد إعلام إسرائيلي، بأن كل المؤشرات تشير إلى هجوم إيراني وشيك نحو قواعد أمريكية بالمنطقة قد يكون خلال الساعات القليلة المقبلة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، دعت كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إيران إلى عدم إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات الطاقة.


وتحدثت كالاس للصحفيين بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين وقالت إن إغلاق المضيق سيكون له "تأثير هائل على التجارة العالمية الأوسع نطاقًا، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيدت برس الإخبارية الأمريكية.

وأضافت أيضًا أنه في المحادثات مع الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الإقليمية، "يشعر الجميع بالقلق من الشيء نفسه، وهو التأثير غير المباشر" لعدم الاستقرار العنيف في الشرق الأوسط.
 

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