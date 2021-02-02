منتجات الجلود الطبيعية تتألق بمعرض ديارنا في الأقصر.. شاهد

شهد معرض "ديارنا" المقام بمدينة الأقصر فى أحضان المعالم الأثرية لليوم الخامس على التوالي، إقبالا شديدا من المواطنين على المنتجات اليدوية الموجودة بالمعرض، ومن أهم المنتجات الموجودة بالمعرض منتجات الجلود.

قال العارض "أحمد ابو المجد"، لـ صدى البلد، والمشارك بمنتجات الجلود إنه سعيد جدا فى المعرض وأن وزارة التضامن الاجتماعي دعمته فى عرض منتجاته خاصة بعد الركود الذى تشهده الصناعات اليدوية بعد أزمة فيروس كورونا موضحا أنه يعمل فى الجلد الطبيعى، الذي يتم أخذه من المجازر الذى يتم معالجته ضد البكتيريا والحشرات والروائح الكريهة حتى يصل المنتح لأعلى جودة حتى نقوم بتصنيعه وتصدير.





وأضاف أن هناك انواعا من الجلود، فمنها لعمل سجادة من الجلد البقري الطبيعي، ويستخدم فرو الأرنب بعد معالجته وتصنيعه على شكل سجاد فرو طبيعي، أيضا عمل تابلوهات من الجلود والرسم عليها، وتصنيع الشنط والاحذية والكراسي من الفرو والجلد الطبيعي.







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يذكر أن المعرض يقام تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ويشارك فيه نحو 95 عارضا من الأسر المنتجة المقيدون بالوزارة ويمثلون عشر محافظات هم« القاهرة- المنوفية- الأقصر- أسوان- قنا- سوهاج- المنيا- الفيوم- شمال سيناء - جنوب سيناء».







ويفتح المعرض الذي يقام على مساحة 1200 متر أبوابه من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء يوميًا، كما يتم توفير الكمامات والمواد المطهرة للزائرين، حرصًا على سلامتهم.





ويضم المعرض منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والاكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة، والزي السيناوي، بالإضافة إلى المنتجات التى تمير محافظات «قنا-سوهاج- أسوان- الأقصر».