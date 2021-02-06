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قناة السويس: إيرادات العام نموذج ناجح لكيفية إدارة أزمة كورونا

السبت 06/فبراير/2021 - 09:01 م
قناة السويس
قناة السويس
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ندى رأفت
قال الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس، إن نتائج العام تعتبر هي نموذج ناجح لكيفية إدارة الأزمة ، معقبًا : " اعتمدنا علي الكثير من الحوافز لعدم الوقوع في نفس الأزمة التي مررنا بيها في عامي 2008 ، و 2016 ، من أجل تقليل الأثر السلبي لانخفاض الاقتصاد العالمي " .

واضاف " أسامة ربيع " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن القناة حققت ثاني أعلى حمولة سنوية صافية بمقدار 1 مليار و200 مليون طن تقريبا ، وحققت أيضًا ثالث أعلى إيراد سنوي على مدار تاريخ القناة كاملًا ، والتي تبلغ حوالي 5 مليارات و 600 مليون دولار ، وذلك وفقًا لنتائج العام .

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن حققت الهيئة حوالي 13 ألفا و850 سفينة ، مشيرًا إلي أن كل هذه مرشدات تدل على تحقيق معدل نجاح كبير بمقارنة لعام 2019 ، بل بمعدل أكبر منه.

وأكمل " ربيع " ، أن قمنا لأول مرة بتخفيض حوالي 50٪ للسفن السياحية ، بشرط جزائي وهو أن تمكث هذه السفينة في ميناء مصري حوالي 24 ساعة فأكثر ، وذلك من أجل تنشيط السياحة ، وتقديم الخدمة على أعلى مستوى للسفن الداخلية والخارجية ، أي على أعلى مستوى ، وتقديم حوافز من أجل مرور سفن جديدة بالموانئ المصرية ، حيث بلغ مرور حوالي 14 الف سفينة جديدة بالموانئ المصرية في هذا العام .
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