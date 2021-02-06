تطورات الحالة الصحية لـ الفنان سيد رجب بعد اصابته بكورونا

يخضع الفنان سيد رجب الى مسحة جديدة خلال الايام القليلة المقبلة للكشف عن كورونا والذي تعرض الى الاصابة به منذ ايام قليلة.
وقال سيد لـ "صدى البلد" : "انه بصحة جيدة ولا يشعر باى اعراض ويلتزم بالبروتوكول الخاص بفيروس كورونا والذى اقرته وزارة الصحة.
ويعرض لسيد رجب حاليا فيلم وقفة رجالة الذي بدأ عرضه في منتصف يناير الماضي 2021، من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.
"وقفة رجالة" تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، ويعانى كل واحد منهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.