ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصناعات الهندسية تكشف خطوات عودة الثقة للمنتج المحلي

السبت 06/فبراير/2021 - 11:00 م
صدى البلد
Advertisements
التوك شو
أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرى أن خطة تشغيل المصانع المتوقفة ودعم الورش الفنية، ومواجهة المراكز الوهمية للصيانة تساهم في خلق فرص عمل وإحلال المنتج المصرى وعودة قيمته بديلا للمستورد. 

وأصاف المهندس للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان غرفة الصناعات الهندسية بها 11 غرفة تمثل جميع الصناعات الهندسية في مصر ، والتى تخرج منها العديد من الصناعات الفنية والكهربائية ، لافتا إلى انه تم إعداد خطة عاجلة لحصر تحديات المشروع القومى لإحلال المنتج المصرى بديلا عن المستورد في كل الصناعات الهندسية والصناعات المغدية لها ، وهى تشمل إعادة فتح المصانع المتوقفة والعمل على الاتحاد مع المدارس الفنية المتخصصة ودعم الورش الصناعية والفنية . 

أوضح المهندس، أن غرفة الصناعات الهندسية بدأت في تحويل المستوردين إلى منتجين ومصدرين للقطع الهندسية المصرية وتغذية الصناعات المحلية بها، لافتا إلى أن الغرفة بدأت في مواجهة مراكز الصيانة الوهمية التي تسيئ للمنتج المصرى وتمنعها من مزاولة نشاطها لتعطى الفرصة الأكبر للمراكز الوطنية وتشغيل المنتج المحلى لعودة الثقة مرة أخرى للمستهلك في صناعات بلده.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رجال الأعمال تبحث مع تحديث الصناعة استراتيجية تعميق الصناعة الوطنية.. وخبراء يؤكدون ضرورة تحديث الصناعة المصرية بما يتواكب مع التطور الكبيرة للصناعة في العالم في الثورة الصناعية الرابعة

الصناعات الهندسية: تنفيذ تكليفات الرئيس بإحلال المكون المحلي بديلا للمستورد.. فيديو

الصناعات الهندسية تحذر المواطنين من مراكز الخدمة الوهمية لإصلاح الأجهزة المنزلية

ترشيحاتنا

معسكر بالقاهرة.. حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك غدا

الصحة العالمية تكشف عن فيروس جديد والأمل الوحيد لإيقاف انتشار كورونا ..فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى

بالأسماء .. وفاة 11 شخصا بينهم عروسان بطريق الكريمات

بعد اتهامهم أحمد مكي بالخيانة.. لماذا يخشى الاخوان مسلسل الاختيار 2

رسالة طمأنة.. السيسي: لن نتخذ أي اجراءات عنيفة مع المواطنين في هذه المرحلة..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد زوجها.. أجرأ إطلالات لقاء الخميسي برفقة عبدالمنصف

حيلة لعدم لصق الكيك في الصينية .. جربيها

تقاضى والدتها.. أجرأ اطلالات البحرينية حلا الترك