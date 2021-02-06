الصناعات الهندسية تكشف خطوات عودة الثقة للمنتج المحلي

أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرى أن خطة تشغيل المصانع المتوقفة ودعم الورش الفنية، ومواجهة المراكز الوهمية للصيانة تساهم في خلق فرص عمل وإحلال المنتج المصرى وعودة قيمته بديلا للمستورد.





وأصاف المهندس للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان غرفة الصناعات الهندسية بها 11 غرفة تمثل جميع الصناعات الهندسية في مصر ، والتى تخرج منها العديد من الصناعات الفنية والكهربائية ، لافتا إلى انه تم إعداد خطة عاجلة لحصر تحديات المشروع القومى لإحلال المنتج المصرى بديلا عن المستورد في كل الصناعات الهندسية والصناعات المغدية لها ، وهى تشمل إعادة فتح المصانع المتوقفة والعمل على الاتحاد مع المدارس الفنية المتخصصة ودعم الورش الصناعية والفنية .





أوضح المهندس، أن غرفة الصناعات الهندسية بدأت في تحويل المستوردين إلى منتجين ومصدرين للقطع الهندسية المصرية وتغذية الصناعات المحلية بها، لافتا إلى أن الغرفة بدأت في مواجهة مراكز الصيانة الوهمية التي تسيئ للمنتج المصرى وتمنعها من مزاولة نشاطها لتعطى الفرصة الأكبر للمراكز الوطنية وتشغيل المنتج المحلى لعودة الثقة مرة أخرى للمستهلك في صناعات بلده.



