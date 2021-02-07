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النيابة الإدارية: التحقيق في وضعية العقارات المجاورة لعقار كرداسة.. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:19 ص
عقار كرداسة
عقار كرداسة
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إبراهيم القادري
قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الادارية، إن واقعة حريق عقار كرداسة تم التحقيق فيها فور حدوثه وسيتم صدور قرار اليوم بتشكيل لجنة من وزارة النقل لفحص نسبة التعدي علي حرم الطريق الدائري من المباني المجاورة لمبنى كرداسة .

وأضاف محمد سمير خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي: تبين من التحقيقات الاولية ان المبنى الذى اشتعلت فيه النيران مخالف ومتعدي على حرم الطريق وتم تشكيل لجنة لمعرفة أسباب عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد صاحب هذا العقار من البداية .

واوضح محمد سمير، أن النيابة أصدرت قرارا آخر بتشكيل لجنة خاصة بالسلامة والصحة المهنية لمراجعة الاجراءات الخاصة بوجود مخزن احذية في العقار وهذا مخالف للقانون .
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