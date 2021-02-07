أوس أوس يتبادل الأدوار مع أمير كرارة في برنامج سهرانين

حل محمد عبد الرحمن ومحمد أسامة "أوس أوس"، ضيفين على برنامج "سهرانين" تقديم الفنان أمير كرارة عبر قناة "أون".





وشهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين النجمين، كما تشاركا الغناء خلال الحلقة، فضلا عن الحديث عن أبرز المواقف الطريفة التي جمعتهما سويا، أو مع زملائهم في الوسط الفني.





وقدم أوس أوس حلقة اليوم من برنامج "سهرانين" بدلًا من أمير كرارة كبداية كوميدية للبرنامج.





يذكر أن الموسم الرابع من البرنامج بدأ يوم السبت 23 يناير الجاري، ويستضيف "كرارة" خلال الموسم مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبدالرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي.





برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة "أون".