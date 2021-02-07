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منوعات

بسبب اسم المولود.. سيدة تطرد ابنها وزوجته من المنزل

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:21 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تدخل الأهل في حياة الزوج والزوجة، قد يكون سببا في إضفاء السعادة والأخذ بنصيحتهم في الحياة الزوجية والابتعاد عن الأخطاء المكررة بين الأزواج، أو قد يحول حياة الزوج والزوجة إلى جحيم، وهو ما حدث لزوجين مؤخرا.  


ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 55 عاما، طردت ابنها البالغ من العمر 23 عاما، وزوجته 21 عاما، بعد أن علمت رغبتهما في تسمية المولود على اسم والدة الزوجة. 


وقالت الزوجة إن حماتها كانت تعاملهما بلطف شديد وتلبي لهما كل رغباتهما من طعام وشراب وملابس جديدة وإعطائهما أموالا طائلة، ولكنها علمت أن أول مولود فتاة فحزنت لأنها كانت ترغب في إنجابها ذكرا ولكنها حاولت التغاضي عن ذلك الأمر.
 

علمت السيدة أن ابنها وزوجته يرغبان في تسمية الطفلة على اسم شقيقتها "إيزابيلا"، فاستشاطت غضبا لأنها كانت تكرهها وقطعت صلتها بها بعد أن طردتها من منزل أبيها.
 

ظنت السيدة أن شقيقتها ترغب في إثارة غضبها مرة أخرى عن طريق استقطاب ابنها وزوجته إليها ورغبة الزوجة في تسمية إيزابيلا، أكدت لها ظنونها، فقامت بطردهما من منزلها.
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