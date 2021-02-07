صندوق تطوير العشوائيات: جرس الخطر يرن بالمناطق غير الآمنة

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضح بالأمس أن القضية لا تخص البناء العمرانى أو الإنشاء وإنما هى قضية إنشاء مجتمعات.





وأضاف المهندس خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن جرس الخطر دائما يرن فى قلوبنا بالعشوائيات غير الآمنة.





وأشار المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إلى أن العشوائيات غير الآمنة يعيش فيها الناس ويتعرضون إلى خطر الموت والصحة وغيرها.





وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أنه كان لا بد من وجود حل جذرى لهذه الفئات وبناء مساكن آمنة لهم.



