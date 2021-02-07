بصورة من أحد أعماله .. أحمد فلوكس يسترجع ذكرياته

شارك الفنان أحمد فلوكس جمهوره بـ صورة جديدة، عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

واسترجع أحمد فلوكس فى الصورة ذكريات أحد أعماله القديمة برفقة نجوم الفن.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.





ويقوم أحمد فلوكس حاليا بتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة ،ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021 .



