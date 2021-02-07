بـ الإنفوجراف.. 816.5 مليون جنيه استثمارات قطاعي المياه والصرف الصحي بدمياط في 2020

أعلن المهندس محمد بدوى عسل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، أن إجمالي الاستثمارات في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط بلغ 816.5 مليون جنيه خلال العام المنقضي 2020، مؤكدًا المتابعة المستمرة من جانب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ دمياط، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لتحقيق الرؤية الحالية للدولة لدعم البنية التحتية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





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وأوضح الإنفوجراف الذي أعدته الشركة، أنه في قطاع مياه الشرب، تم الانتهاء من تطوير وتأهيل محطتي مياه دمياط، وكفر سليمان، بتكلفة 159 مليون جنيه، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب لـ31 مشروعًا بقيمة 30 مليون جنيه.





وأشار إلى أنه تم تنفيذ 8 مشروعات في قطاع الصرف الصحي بقيمة 419 مليون جنيه، وتشمل روافع صرف صحي (الغوابين – سيف الدين – اللوزي – العطوي – الكاشف – السواحل – عزب النهضة – توسعات محطة رأس البر)، بجانب مشروعات الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية والتي تقدم خدمة الصرف الصحي للقرى المحرومة، حيث شملت تنفيذ شبكات ومحطات الرفع وخطوط الطرد بمحطتي (رافع عبد القادر 2 – محطة صرف صحي بطبل)، بتكلُفة إجمالية 50 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات إحلال وتجديد لشبكات الصرف الصحي بقيمة 18 مليون جنيه.





وفيما يتعلق بجهود مواجهة الأمطار، قال رئيس الشركة، إنه تم إنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار بمراكز المحافظة، و850 بالوعة لتصريف مياه الأمطار، كما تم تدعيم الحملة الميكانيكية لقطاعي المياه والصرف الصحي بالشركة بأكثر من 35 مُعدِّة وسيارة كسح وطلمبة بقدرات مختلفة.

وفى مجال تطوير الأداء المؤسسي، ذكر المهندس محمد عسل، أن التكلفة الإجمالية للتطوير بقطاعات مراكز خدمة العملاء، وإصدار الفواتير ومراكز التدريب والقاعات، بلغت حوالي 59 مليون جنيه، لتشمل إنشاء مصنع لإنتاج الكمامات الطبية لتوفير احتياجات العاملين بالشركة والشركات التابعة خلال جائحة كورونا، وتطوير إدارة إصدار الفواتير وتجهيزها بأحدث الطابعات والمعدات والبرامج، وإنشاء وتطوير مركز خدمة عملاء دمياط المطور الذي يعمل بالنظام المركزي المميكن، وتطوير مبنى المخازن الرئيسية بالشركة.





وتابع: بالنسبة لقطاع المعامل والجودة، فقد تم تطوير وتأهيل قطاع المعامل باستثمارات بلغت نحو 30 مليون جنيه، حيث تم تزويدها بأحدث الأجهزة وتجهيز وحدة المعمل المتنقل وتطوير ورشة صيانة أجهزة المعامل، وإنشاء ٣ معامل فرعية جديدة هي (ميت أبو غالب - فارسكور - دقهلة ١).





وفيما يتعلق بالتدريب ورفع القدرات، نوه رئيس الشركة، إلى أنه إنشاء مركز التدريب الإقليمي والمجهز بأحدث معدات التدريب والوسائل التعليمية والتوضيحية بتكلفة 5 ملايين جنيه، بهدف تنمية المهارات وإعداد وتأهيل كوادر متخصصة بالمجالات المختلفة، حيث تم تنفيذ 61 برنامجا تدريبيا ( 67 تدريبا عن بعد – 16 ورشة عمل ) بإجمالي 606 متدربين.





وفي مجال التوعية وحل شكاوى المواطنين وخدمة العملاء، أوضح أنه خلال عام 2020 تم التواصل مع 19 ألف شكوى عن طريق الخط الساخن، والتعامل معها، وعمل 608 استقصاءات رأي ميداني و1820 استقصاء رأى تليفوني لمتابعة مستوى أداء الخدمات المقدمة، وتنفيذ 59 ندوة توعوية بالمدارس و 15 لقاء توعويا بالتعاون مع رجال الدين و25 قافلة طبية وقافلة مائية واحدة، و10 ورش تعليمية لتعليم السباكة الأولية التى يمكن للسيدات بالمنازل معالجتها حرصًا على توفير المياه، كما تم تركيب 2267 قطعة موفرة للمساجد الأهلية والكنائس.





وقال إن الشركة حصلت على عدد من شهادات الاعتماد والجودة العالمية أهمها 4 شهادات ISO في مجالات الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية والغذاء، وحصول محطتي مياه ( مياه كفر سليمان – محطة مياه دقهلة 2 ) على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM.



