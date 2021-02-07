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حوادث

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة بالشرقية

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:30 م
الداخلية
الداخلية
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محمد العيسوى
تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مقتولا بجوار كوبرى العباسة بأبو حماد.

حيث تم إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، كما تم تشكيل فريق بحث جنائي، بقيادة اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالشرقية، وتم فحص معاملات المجنى عليه للتوصل إلى الجناة.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بالعثور على جثة "م و ال"، 21 عامًا، ومقيم بمركز ومدينة أبو حماد مقتولًا مصابا بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد وتهشم بالرأس وجرح طعنى بالرقبة، بجوار نزلة كوبرى العباسة.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حماد المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
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