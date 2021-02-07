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رياضة

لاڤيينا يختتم استعداداته اليوم قبل بداية مباريات الدور الثاني للدوري

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:36 م
صدى البلد
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رباب الهواري
يختتم الجهاز الفني لفريق لاڤيينا تحت قيادة المدير الفني عصام عيد تدريباته عصر اليوم، استعدادا لأول مباراة له فى الدور الثاني لدورى القسم الرابع مع فريق سمسطا، والذى سينطلق غدا على استاد الاسيوطى. 

وكان فريق لاڤيينا قد حقق العلامة الكاملة بالفوز فى المبارايات الثلاثة التى خاضها أمام نجوم مصر 1/2 وعلى مركز شباب باروط بسداسية نظيفة قبل أن ينسحب الفريق من اللقاء خوفا من وصول النتيجة لرقم كبير.

وفى آخر مواجهات الدور الأول فاز لاڤيينا على سمسطا منافس الغد 0/10 وهى النتيجة الأكبر فى المجموعة، ليحصد الفريق 9 نقاط من المباريات الثلاثة، وهو أقوى خط هجوم بـ18 هدفا وأقوى خط دفاع دخل مرماه هدف وحيد.

من ناحية أخرى سيبدأ الفريق عقب انتهاء لقاء الغد فى الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى ضمن مبارايات دور الـ32 لكأس مصر والمحدد لها الأحد المقبل باستاد السويس.
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