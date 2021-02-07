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اقتصاد

بدعم محلي.. البورصة تواصل الارتفاع خلال منتصف تعاملات اليوم

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:45 م
صدى البلد
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 11599 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 2419 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 14203 نقاط، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 4460 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 2448 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 3480 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 1148 نقطة.
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