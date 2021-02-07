علاج قشرة الشعر بدون أدوية وبوصفات منزلية

علاج قشرة الشعر من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، حيث تعتبر قشرة الشعر حالة مرضية في فروة الرأس تؤدي إلى ظهور قشور من الجلد وقد يكون هناك أيضًا حكة.





ويعاني معظم الأشخاص من قشرة الرأس في مرحلة ما من حياتهم ، ولكنها أكثر شيوعًا في سنوات المراهقة حتى منتصف العمر، كما أن هناك عوامل مختلفة تزيد من خطر الإصابة بقشرة الرأس بما في ذلك عمر الشخص والطقس ومستويات التوتر والحالات الطبية واختيار منتجات الشعر.





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وغالبًا ما يشعر الكثير من الأشخاص بالخجل بشأن قشرة الرأس، لذلك علاجات قشرة الرأس هي طرق يمكنك من خلالها التخلص من الحكة والتقشير في فروة رأسك أو التحكم فيهما.





علاج قشرة الشعر الفطرية

إذا كانت فروة رأسك جافة اغسلها بشامبو لطيف ثم استخدم بلسمًا مرطبًا و ينصح بوضع مرطب خفيف على فروة رأسك قبل الذهاب إلى السرير، إذا كان السبب هو جفاف فروة الرأس يجب أن تختفي القشور بمجرد الاستحمام في صباح اليوم التالي.

وأكد موقع healthline ، أن معظم أنواع الشامبو المضاد للقشرة تحتوي على أدوية تقتل الفطريات الموجودة في فروة الرأس أو تزيل قشور الجلد، وهنا بعض الأمثلة:

بيريثيون الزنك ، دواء مضاد للفطريات يقتل الفطريات الموجودة على فروة رأسك والتي تسبب التقشر .

يقلل كبريتيد السيلينيوم (Selsun Blue) الفطريات ويمنع موت الكثير من خلايا الجلد، إذا كان لديك شعر أشقر أو رمادي أو صبغ شعرك ، استشر طبيبك قبل استخدام الشامبو الذي يحتوي على كبريتيد السيلينيوم، لأن يمكن أن تغير لون شعرك.

يقتل عقار كيتوكونازول (نيزورال) الفطريات المسببة لقشرة الرأس.

يزيل حمض الساليسيليك الترسبات الزائدة من فروة رأسك قبل أن تتقشر، عند بعض الأشخاص يمكن لحمض الساليسيليك أن يجفف الجلد ويسبب المزيد من التقشر.

الشامبو الذي يحتوي على زيت شجرة الشاي هو علاج بديل لقشرة الرأس، زيت شجرة الشاي مكون طبيعي له خصائص مضادة للفطريات، وأظهرت دراسة قديمة من عام 2012 أن شامبو زيت شجرة الشاي بنسبة 5 في المائة يقلل من القشور دون التسبب في آثار جانبية، ولأن بعض الأشخاص لديهم حساسية من زيت شجرة الشاي، لذا اسأل طبيبك قبل تجربته و توقف عن استخدام المنتج إذا كان لديك أي احمرار أو تورم.









علاج قشرة الشعر بالخل

خل التفاح يعتبر علاج منزلي آخر لمحاربة قشرة الرأس فينصح بالشطف الأسبوعي بخل التفاح، فإنه سهل للغاية ولكن سيكون لديك رائحة مميزة حتى الاستحمام مرة أخرى، لهذا السبب من الأفضل إجراء هذا العلاج قبل النوم بساعتين والاستحمام في الصباح.

وأكد موقع byrdie ، أن خل التفاح هو علاج فعال للقشرة يساعد الخل على التخلص من خلايا الجلد الميتة وتهدئة فروة الرأس في نفس الوقت.

مكونات:

كوب من من خل التفاح

كوب من الماء الدافئ





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طريقة التحضير :

اخلطي الماء والخل، يمكن لمعظم الأشخاص استخدام كوب واحد ، لكن أولئك الذين لديهم شعر طويل وسميك قد يحتاجون إلى استخدام كوبين أو أكثر.

اسكبي ماء الخل على شعرك.

دلكي شعرك وفروة رأسك بلطف لمدة 3-5 دقائق.

اشطفه بالماء النظيف.

بعد 8-12 ساعة ، اغسلي شعرك كالمعتاد.

و هناك طريقة أخرى شائعة هي خلط الماء والخل في زجاجة رذاذ ورشه بسخاء على شعرك وقم بتدليك فروة رأسك، لا تشطفيه بعد ثم اتركه لمدة 30 دقيقة إلى ساعتين (استخدم قبعة الاستحمام أو المنشفة خلال هذا الوقت) ، ثم اشطفه جيدًا.









علاج قشرة الشعر نهائيًا

قشرة الرأس مشكلة طبية تمكنت من توحيد أكثر من نصف السكان البالغين في جميع أنحاء العالم بما يتجاوز الجنس والعمر والعرق، وقشرة الرأس هي حالة تسببها فطر الملاسيزية ، التي تتغذى على الزهم (المادة الدهنية التي تفرزها الغدد الدهنية على فروة الرأس) وخلايا الجلد الميتة التي تحدث بشكل طبيعي بسبب تكوين جلد جديد، على الرغم من أن هذا الميكروب هو جزء طبيعي من فروة الرأس ، إلا أنه عندما يتحول إلى مشكلة تتغذى الفطريات على الزهم ، فتقسمها إلى أحماض دهنية قد تهيج فروة الرأس الحساسة لدى الكثيرين.







فيما يلي نعرض بعض العلاجات المنزلية الطبيعية لقشرة الرأس وفقا لموقع food.ndtv...









-لا تدهن الشعر واستمر في ذلك لفترة طويلة

أن استخدام الزيت سيؤدي إلى المزيد من قشرة الرأس لأن الزيت مثل غذاء الملاذيين مما يؤدي إلى ظهور قشرة الرأس، كما أنه يؤدي فقط إلى تفاقم حالة قشرة الرأس ،خاصةً عندما تتركه على فروة رأسك لفترات أطول من الوقت.





-الخل

يساعد الخل في علاج البشرة الجافة والحكة ويساعد أيضًا على قتل الفطريات والبكتيريا المسببة لقشرة الرأس، يعتبر المحتوى الحمضي للخل مفيدًا للغاية لتقليل التساقط بشكل كبير، ينصح ب وضع خليط متساوي الكمية من الخل الأبيض مع الماء على جلد فروة الرأس قبل نصف ساعة من غسل الرأس.





-صودا الخبز

تعمل كمقشر لفروة الرأس بلطف دون تهييجها وإزالة خلايا الجلد الميتة، التقشير ضروري لضمان عدم تراكم القشور على فروة الرأس التي تجعل قشرة الرأس أكثر وضوحًا، يقول الدكتور سيريشا سينغ ، المدير الطبي واستشاري الأمراض الجلدية في مركز الجلد في نيودلهي أن صودا الخبز تعمل أيضًا على تلطيف فروة الرأس وتقليل الاحمرار والحكة.

ويمكنك ببساطة إضافة بعض صودا الخبز إلى الشامبو أثناء غسل الشعر للاستفادة من فوائده.





- ثوم

الثوم مفيد للغاية كمنتج طبيعي مضاد للفطريات حيث يفضل الثوم النيء أو المسحوق (تجنب الثوم المطبوخ لعلاج الحالات الطبية) ، قم بقصف فص أو فصين من الثوم وبعد خلطه بالماء استخدمه على فروة رأسك لترى نتائج سريعة، الرائحة؟ يمكنك دائمًا خلط القليل من العسل والزنجبيل.





-الصبار

من الأفضل استخراج بعض من نبات الصبار مباشرة فهو شفاف وله قوام كثيف، يمكن وضعه على فروة الرأس ثم غسله باستخدام مضاد للقشرة أو شامبو خفيف، كما يوصي بهذه العشبة لتهدئة فروة الرأس المتهيجة وتوفير الراحة من الالتهاب.



